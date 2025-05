„Elnézést kérünk mindenkitől, aki nézte, mert ez nem volt túl jó” – foglalta össze sokak érzéseit a Monacói Nagydíj után Alex Albon (Williams), és az ő kritikája még a finomabbak közé tartozott. A vasárnapi Forma–1-es futamon az első négy helyezett ugyanabban a pozícióban ért célba, ahonnan elrajtolt, és a mezőny hátsóbb traktusaiban is leginkább csak azért történtek helycserék, mert a csapattársak segítették egymást, hogy elegendő időkülönbség alakuljon ki egy-egy bokszkiálláshoz.

Ezekből most kötelező volt legalább kettőt teljesíteni a szokásos egy helyett, és három különböző keménységű gumin versenyezni. A szervezők azt remélték, hogy ezzel némi izgalmat tudnak csempészni a körözgetésbe, de nem jött be a számításuk. A lapokat az eső vagy egy olyan baleset kavarhatta volna meg, amely miatt a pályára kellett volna küldeni a biztonsági autót, de a futam napsütéses időben zajlott, és a sárga zászlók mellett csak a virtuális safety cart kellett bevetni, azt is csak egyetlen alkalommal.

Így aztán a változás nemhogy élénkítette a versenyt, csak azt érték el vele, hogy a csapatok ne csupán egy, hanem két alkalommal próbálják minél jobb helyzetbe hozni az előrébb haladó versenyzőjüket a hátrébb szoruló segítségével. A Racing Bullsok és a Williamsek adták elő ezt a leglátványosabban.

A vonatozást nemcsak nézni volt unalmas, George Russell szerint részt venni benne sem volt túl szívderítő. A Mercedes brit versenyzője hosszú időt töltött a pályán a két Williams hátulját nézve, végül a Nouvelle sikánnál megpróbálta megelőzni Albont, de csak szabálytalanul tudott elé vágni, aztán úgy döntött, hogy nem adja vissza a pozíciót. Emiatt bokszutcaáthajtásos büntetést kapott, ami nem aggasztotta különösebben. Végül a 11. helyen ért célba.

„Volt 25 köröm, amelyben végig időmérős időket tudtam autózni, legalább azt élveztem. Ironikus, de a büntetéssel együtt is jobb pozícióban végeztem, mintha nem tettem volna meg. A rendszer sajnos hibás” – magyarázta a brit, aki a csapatrádión tett néhány csípős megjegyzést a versenytársára, de a futam estéjén kiderült, hogy szent közöttük a béke. Együtt vacsoráztak, a cechet pedig Albon állta, így kérve elnézést a feltartásért.

George Russell had a frustrating day at the office 😖#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/gVc1ViBgnx — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Nemcsak a thaiföldi versenyző volt önkritikus, hanem csapatfőnöke, James Vowles is, aki már a verseny alatt azt nyilatkozta: „Nem így szeretek versenyezni, de ilyen helyzetet teremtettek a szabályok”. Később mercedeses kollégája, Toto Wolff elárulta: Vowles üzent is neki, és bocsánatot is kért a történtekért, amire ő úgy válaszolt, megérti, hiszen velük a Racing Bullsok játszották el ugyanazt.

Tradíció, rongyrázás, vonatozás

Monacói Nagydíjat 1929-ben rendeztek először, s a hercegség futama az F1 1950-es indulása óta szinte minden évben része volt a naptárnak. 1955 óta csupán egyetlen alkalommal maradt el, 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt.

A 3340 méter hosszú utcai pálya szinte semmit sem változott a hőskor óta: rendkívül szűk és technikás, valódi kihívás rajta vezetni, és éppen ezért hatalmas dicsőség ott nyerni. Ahogy a háromszoros világbajnok Nelson Piquet fogalmazott: „Monacóban vezetni olyan, mintha a nappalidban bicikliznél körbe-körbe”, de egy ottani győzelem „bárhol máshol kettőt ér”.

Rengeteget számít a rajtpozíció, hiszen előzni normál körülmények között nagyon nehéz – a ma használatos, két méter széles, maximum 800 kilós autókkal pedig szinte lehetetlen. A bokszutca bejárata nagyon keskeny, bukóterek nincsenek, DRS-zónából csupán egy van. És bár az idei futam a taktikai csaták miatt némileg érdekesebb volt a tavalyinál – amikor egy korai piros zászló után gyakorlatilag semmi sem történt –, a szakértők és a kommentátorok többsége is arról beszélt, hogy ez így nem mehet tovább.

Abban szinte mindenki egyetért, hogy a helyszín hangulata a maga hagyományaival, a környezetével és az odasereglő hírességekkel különleges, nincs még egy ehhez fogható pálya a naptárban. Az éttermek teraszain vagy a kikötőben ringatózó jachtokon ücsörgő vagyonosok azonban többnyire csak a külsőségekkel és a pezsgőszürcsöléssel vannak elfoglalva, miközben több millió tévénéző és a versenyre jegyet váltó átlagos szurkoló számára gyakran csalódás, ami a pályán történik.

M A G I C 🤩 M O N A C O #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wu7z9q3Ftk — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

A verseny jövője egyelőre nincs veszélyben, a szerződése idén járt volna le, ám tavaly novemberben 2031-ig meghosszabbították. (Ezért cserébe 2026-tól a szokásos május végi időpontjáról, amely egybeesik az Indy500-zal, átkerül június első teljes hétvégéjére.) A versenyzők, a csapatfőnökök és a kommentátorok jó része azonban változást sürget, de hogy mi segíthetne, nem tudják pontosan.

Banánhéj vagy valami más?

A futam utáni interjúk fő témája is ez volt, a pilóták pedig bedobtak néhány kreatív ötletet.

„Jövőre legyen talán négy bokszkiállásunk! Itt egyébként nem lehet versenyezni, szóval teljesen mindegy, mivel próbálkoznak. Egy kiállás, tíz kiállás – mind ugyanaz. A végén teljesen leharcolt gumikon vezettem a versenyt, mégsem tudott senki megelőzni. Manapság talán csak egy F2-es autót lehetne megelőzni egy F1-essel itt. Mintha a Mario Kartban lettünk volna. Nem tudom, talán valamiket rá kellene szerelni az autókra, vagy banánt dobálni eléjük, hogy csúszós legyen az aszfalt” – mondta a négyszeres világbajnok, a futamon negyedikként leintett Max Verstappen (Red Bull).

Russell azt vetette fel, hogy verseny ne is legyen Monacóban, rendezzenek csak egy-egy időmérő edzést szombaton és vasárnap, hiszen azok rendszerint izgalmasra sikerülnek. „A verseny nem is verseny, csak egy unalmas sakkmérkőzés. Megyünk körbe-körbe 77 körön keresztül. 2022-ben és 2023-ban szerencsénk volt, hogy esett. Talán egy repülő egy random pillanatban elrepülhetne a pálya fölött, és vizet locsolhatna rá. Talán ez a megoldás. Egy másik megoldás lehet, hogy legóautókkal versenyzünk. Nem tudom. Talán legyen két kiállás helyett tizenöt. Fogalmam sincs” – füstölgött.

Toto Wolff azt vetette fel, hogy minimumköridőt kellene bevezetni, amelynél a versenyzők nem haladhatnának lassabban, nem játszhatnának a többiek túlzott feltartására. „Azt hiszem, amit megnézhetnénk, az az, hogy létrehozunk néhány Monaco-specifikus szabályozást, hogy csak egy bizonyos tempóra lehet visszalassítani. Nem tarthatsz fel egy vonatot. Mondhatjuk, hogy nem hajthatsz lassabban, mint X másodperc, az élen haladóknál. Ez valószínűleg egy kicsit szorosabb mezőnyt eredményezne.”

AFP / Gabriel Bouys

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint megint mással kellene próbálkozni: átalakítani a pálya vonalvezetését. „Ez lehetne az egyetlen módja annak, hogy az előzés bármely formáját támogassuk. Próbáljunk meg kialakítani egy kicsit nagyobb fékezési zónát az alagút kijáratánál vagy az egyes kanyarnál. Ha ez bárhol megoldható, meg kellene vizsgálnunk a lehetőségét. Az autók ide egész egyszerűen túl nagyok.”