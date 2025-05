Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel kapcsolatos kitettségét az ország.","shortLead":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel...","id":"20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6.jpg","index":0,"item":"ef7e8190-8658-40ce-82f9-5411018090b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","timestamp":"2025. május. 27. 16:33","title":"8000 tonna évente: Kína megépítette a világ első úszó lazacfarmját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","shortLead":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","id":"20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0.jpg","index":0,"item":"a019e437-bb62-4854-bc51-1c42dd5316c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","timestamp":"2025. május. 26. 07:37","title":"Betonelemekre cserélik az acélkorlátot – biztonságosabb lesz az M7-es Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott szervezetektől az adó 1 százalékát.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott...","id":"20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772.jpg","index":0,"item":"8e34bf39-3ed2-4838-aac7-4e7eb37ac422","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","timestamp":"2025. május. 27. 13:49","title":"Helsinki Bizottság: Sérti az Alaptörvényt és a nemzetközi szerződéseket, amit a kormány az 1 százalékokkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba, a párt ideológusa visszafizettetné a kormányváltást kívánókkal a „megtakarításokat”. Valójában a „megtakarítás” és a „visszafizetés” is értelmezhetetlenek. De tény, hogy a magyar lakosság közvetlenül keveset – mára már túl keveset – fizet az energiáért. Az államkasszán keresztül persze maga állja a cechet.","shortLead":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba...","id":"20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"e4432535-6bca-4e5c-bf8b-25ff14aea6a3","keywords":null,"link":"/360/20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","timestamp":"2025. május. 26. 12:30","title":"„Rezsicsökkentés”: mutatjuk, mivel is tartozunk Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85360fde-297d-4a1a-b741-280e16b91644","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Tavaly 34 milliárd forint feletti bevételt ért el az állami megrendeléseken rendre jól szereplő Épkar Zrt., de a profitja elmaradt a 2023-astól, azért jutott szépen osztalék is.","shortLead":"Tavaly 34 milliárd forint feletti bevételt ért el az állami megrendeléseken rendre jól szereplő Épkar Zrt., de...","id":"20250527_epkar-zrt-szeivolt-istvan-ner-epitoipar-beszamolo-bevetel-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85360fde-297d-4a1a-b741-280e16b91644.jpg","index":0,"item":"c65e634d-4322-499e-9118-d98b22ddca60","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_epkar-zrt-szeivolt-istvan-ner-epitoipar-beszamolo-bevetel-nyereseg-profit","timestamp":"2025. május. 27. 14:29","title":"Rekordbevételnek örülhet a NER karcagi építője, aki a Szuverenitásvédelmi Hivatal fölé is tetőt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor fokozza a média és a civil szervezetek elnyomását. Célja, hogy korlátozza a független szervezetek pénzügyi támogatását. Radikális politikája veszélyezteti a demokráciát.","shortLead":"Orbán Viktor fokozza a média és a civil szervezetek elnyomását. Célja, hogy korlátozza a független szervezetek pénzügyi...","id":"20250526_Suddeutsche-velemeny-Orban-Magyarorszag-sajto-civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"d227e8ec-84a0-4105-ba35-e0529ef45948","keywords":null,"link":"/360/20250526_Suddeutsche-velemeny-Orban-Magyarorszag-sajto-civil-szervezetek","timestamp":"2025. május. 26. 06:39","title":"Süddeutsche-vélemény: Senki sincs biztonságban az államtól az orbáni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07175c0-d163-4f23-a14f-326d1f7cc014","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A környezetféltő lakosság és a több százmilliós kártalanítást követelő befektető között taktikázik Budakeszi önkormányzata. A hányatott sorsú édenkert, az Álomvölgy áldozatul eshet a huzavonának.","shortLead":"A környezetféltő lakosság és a több százmilliós kártalanítást követelő befektető között taktikázik Budakeszi...","id":"20250526_hvg-alomvolgy-baumgartner-minifarm-budakeszi-onkormanyzat-kornyezetvedelem-civilek-karokozo-karosultak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c07175c0-d163-4f23-a14f-326d1f7cc014.jpg","index":0,"item":"628e0e61-62ef-4b01-9ee9-f14aad072935","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-alomvolgy-baumgartner-minifarm-budakeszi-onkormanyzat-kornyezetvedelem-civilek-karokozo-karosultak","timestamp":"2025. május. 26. 10:30","title":"Még mindig bizonytalan a sorsa a Budapest melletti édenkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet igazgatója hangsúlyozza, hogy filmje nem kap pénzt a Filmintézettől, de ettől még rengeteg közpénz vagy közpénz közeli forrás segíti a Magyar menyegző létrejöttét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet igazgatója hangsúlyozza, hogy filmje nem kap pénzt a Filmintézettől, de ettől még rengeteg...","id":"20250526_filmbiztos-Kael-Csaba-sajat-filmje-tamogatas-kozpenz-ketmilliard-forint-mol-alapitvany-mtva-magyar-menyegzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003.jpg","index":0,"item":"32cb8f34-ba6a-4e5c-bd24-69c1ea698fa5","keywords":null,"link":"/elet/20250526_filmbiztos-Kael-Csaba-sajat-filmje-tamogatas-kozpenz-ketmilliard-forint-mol-alapitvany-mtva-magyar-menyegzo","timestamp":"2025. május. 26. 15:19","title":"Telex: a filmbiztos Káel Csaba kétmilliárd forintot kap saját filmje leforgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]