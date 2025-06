Úgy indultunk neki a Forma–1 Spanyol Nagydíjának, hogy a legnagyobb kérdésnek az tűnt: van-e bárkinek esélye arra, hogy megközelítse a két McLarent? És ha nem, képes lehet-e Lando Norris arra, hogy leelőzze Oscar Piastrit?

A rajtsorrend ott borult meg a szombati időmérő edzéshez képest, hogy Lance Stroll nem tudott elindulni, a hetek óta tartó kéz- és csuklófájdalmai olyan rossz állapotba kerültek.

Oscar absolutely nails it! 👏



Looking back at that frantic race start 😎#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/OJWPUTxSjk