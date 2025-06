Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbbba42-89a6-4c34-a9b9-f8c0a9e29b6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez a tízszerese annak, amit a szigetország tavaly adott.","shortLead":"Ez a tízszerese annak, amit a szigetország tavaly adott.","id":"20250604_dronok-tamogatas-ukrajna-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbbba42-89a6-4c34-a9b9-f8c0a9e29b6d.jpg","index":0,"item":"764823be-e319-48cb-840d-aef1a265c892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_dronok-tamogatas-ukrajna-nagy-britannia","timestamp":"2025. június. 04. 17:59","title":"Százezer drónt adnak a britek idén Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elisabeth Sereda korábbi beszélgetések leiratából ollózta össze az interjúként közölt írást.","shortLead":"Elisabeth Sereda korábbi beszélgetések leiratából ollózta össze az interjúként közölt írást.","id":"20250604_Clint-Eastwood-allitasa-ellenere-megsem-annyira-hamis-az-osztrak-lapban-rola-kozolt-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68.jpg","index":0,"item":"dd6cf74f-e45a-4436-b7bf-00472ea42cc8","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Clint-Eastwood-allitasa-ellenere-megsem-annyira-hamis-az-osztrak-lapban-rola-kozolt-interju","timestamp":"2025. június. 04. 12:59","title":"Ugyanazt követte el a Clint Eastwood-interjút meghamisító osztrák újságíró, amiért Návai Anikót kirúgták a Nők Lapjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d026fc-f6ea-4e43-9fc8-8ad78bb4ccb2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem fogta vissza magát az amerikai kormányzatból nemrég távozott milliárdos.","shortLead":"Nem fogta vissza magát az amerikai kormányzatból nemrég távozott milliárdos.","id":"20250603_egyesult-allamok-donald-trump-torvenyjavaslat-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d026fc-f6ea-4e43-9fc8-8ad78bb4ccb2.jpg","index":0,"item":"a2d4a2b9-4fda-4d09-b424-ee82ae21ead0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_egyesult-allamok-donald-trump-torvenyjavaslat-elon-musk","timestamp":"2025. június. 03. 20:57","title":"Elon Musk Trump új törvényjavaslatáról: „Undorító förtelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mikroműanyag-kibocsátás nagy része az autógumikból származik. A törvényhozók változtatni akarnak ezen, de mivel járhat mindez a fogyasztók szempontjából?","shortLead":"A mikroműanyag-kibocsátás nagy része az autógumikból származik. A törvényhozók változtatni akarnak ezen, de mivel...","id":"20250604_gumiabroncsok-kopasa-euro-7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"de2c9984-0161-42a8-b1ea-aaefa6f2e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_gumiabroncsok-kopasa-euro-7","timestamp":"2025. június. 04. 13:26","title":"Túl gyorsan kopik vagy túl drága? Új szabályozás szűkítheti az autógumik választékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","id":"20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3.jpg","index":0,"item":"06179ad9-989b-4466-b153-937b7f8d4f86","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","timestamp":"2025. június. 04. 05:34","title":"Egy éve üresen áll a tavaly átadott Újbudai Egynapos Sebészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","shortLead":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","id":"20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88.jpg","index":0,"item":"0fcdc493-190b-4c8e-9fe7-5542f30eb28c","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","timestamp":"2025. június. 03. 14:59","title":"Beugrott egy férfi a kínai agyagkatonák közé, és többet összetört – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezzel csökkenne az USA Vietnámmal szemben fennálló kereskedelmi deficitje, de még mindig nem eléggé.","shortLead":"Ezzel csökkenne az USA Vietnámmal szemben fennálló kereskedelmi deficitje, de még mindig nem eléggé.","id":"20250603_Trump-USA-Vietnam-2-milliard-dollar-vasarlas-amerikai-termenyek-viszontvamok-kereskedelmi-deficit-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"200391e0-9a6f-4499-9870-25e33524a141","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Trump-USA-Vietnam-2-milliard-dollar-vasarlas-amerikai-termenyek-viszontvamok-kereskedelmi-deficit-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. június. 03. 10:32","title":"Trump lenyomja Vietnámot, az ország 2 milliárd dolláros nagybevásárlást vállal amerikai terményekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]