[{"available":true,"c_guid":"2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják magukat megtéveszteni – fejti ki a Neue Zürcher Zeitungban megjelent kommentárjában a Közép-Európával és a Duna-térséggel foglalkozó bécsi intézet munkatársa, aki jelenleg a habilitációját írja a Zürichi Egyetemen.","shortLead":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják...","id":"20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49.jpg","index":0,"item":"ee78d063-ce7a-4e2d-a7fe-fdf525cd16ac","keywords":null,"link":"/360/20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","timestamp":"2025. június. 07. 08:14","title":"Techet Péter: Saját hatalmi törekvései miatt Orbán tesz a határon túli magyarok érdekeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","shortLead":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","id":"20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951.jpg","index":0,"item":"d6502b6a-065e-48bf-a103-07677be42538","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","timestamp":"2025. június. 08. 12:07","title":"A héten már két ember fulladt vízbe Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","shortLead":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","id":"20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2.jpg","index":0,"item":"b916b8a5-1251-4be9-bb3a-d9acff6211d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","timestamp":"2025. június. 07. 07:21","title":"Olasz vipera: 8,4 literes motorral vár új gazdára ez a szuperritka Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. 