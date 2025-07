Továbbra is az első osztályban játszhat az Olympique Lyon

Még néhány hete is egészen úgy tűnt, hogy az Olympique Lyon a következő évet rossz anyagi helyzete miatt a francia másodosztályban kezdi meg, szerdán azonban úgy döntött a Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), hogy a klub továbbra is maradhat az első osztályban. A francia fociklubok pénzügyeit felügyelő szervezet emellett közölte azt is, hogy az Európa-ligában játszó Lyonra megszorító intézkedések várnak – így a következő időszak nem szólhat teljes egészében a fellélegzésről.

A játékosok néhány nappal ezelőtt úgy kezdték meg a felkészülést a szezonra, hogy nem tudták a döntést – írja a Le Monde.

Az ügy hátteréről korábban ebben a cikkben írtunk bővebben: