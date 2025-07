Az amerikai olimpiai bizottság kitiltja a transz nőket a nők sportversenyeiről

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) kedden ígéretet tett arra, hogy aláveti magát a Trump-kormányzat rendeletében foglaltaknak, és kitiltja a transznemű nőket a nők sportversenyiről – írja a CNN.

Az amerikai elnök februárban adta ki a Keeping Men Out of Women’s Sports (A férfiak távol tartása a női sportoktól) című rendeletet, amely azonnal hatályba lépett, és főként a középiskolákra, a felsőoktatási intézményekre, valamint az amatőr sportolókra vonatkozott. A dokumentumban iránymutatások, előírások, jogi értelmezések szerepeltek. Trump akkor azt is elmondta, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián meg fogja tagadni a vízum kiadását azoknak a transz sportolóknak, akik megpróbálnak részt venni az eseményen.

Az USOPC azzal indokolta a döntését, hogy szövetségi alapítású szervezetként kötelességük megfelelni a szövetségi elvárásoknak, és hozzátették, hogy az utóbbi hónapokban konstruktív beszélgetések zajlottak különböző tisztviselőkkel a témában.

Ahogyan írják, a szervezet elkötelezett a sportolók jogainak védelmében, és az állami szervekkel is együttműködik azért, hogy a nők számára tisztességes és biztonságos versenykörnyezetet biztosítson – összhangban a februári Trump-rendelettel.

Több sportág irányító testülete már korábban bevezetett hasonló tiltást: nem engedélyezik, hogy elit szinten együtt versenyezzenek a nőkkel azok a transznemű nők, akik még férfiként estek át a pubertáson.

Nyitókép: Hans Lucas / Xose Bouzas / AFP