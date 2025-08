Menet közben dobta ki a törölközőt Verstappen

Mindkét szabadedzést a McLaren brit versenyzője, Lando Norris nyerte a Hungaroringen, miközben a címvédő Max Verstappen szenvedett. Az első gyakorláson 9. lett, majdnem egy másodperc hátrányt összeszedve, a másodikon pedig csupán a 14., és folyamatosan az autója vezethetetlenségére panaszkodott.

De nem csak ezzel hívta fel magára a figyelmet, hanem egy furcsa akcióval is: kidobott az autójából egy törölközőt.

Verstappen finds something, possibly a towel, in his cockpit and tosses it away



Stewards are going to take a look at this after the session #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/KtmIZWNxR8