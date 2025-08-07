Kanadába igazolt a Bayern München száműzött legendája

Újabb világsztár igazolt az észak-amerikai labdarúgóligába (Major League Soccer, MLS): a Vancouver Whitecaps csapata a honlapján jelentette be, hogy leigazolták a német válogatott és a Bayern München legendáját, Thomas Müllert. Müller az idei szezonban ráadásul még nem is kiemelt fizetésű játékosként csatlakozik a klubhoz (az MLS-ben minden csapatnak lehet 3 olyan játékosa, akinek a bére nem számít bele a fizetési sapkába), 2026-tól azonban megkaphatja az egyik ilyen szerződést.

Müller a bejelentés kapcsán elmondta: jókat hallott a kanadai városról, de elsősorban nem ezért jött ide, hanem mert győzni szeretne. Axel Schuster, a Whitecaps klubigazgatója nemcsak a focista képességeit, hanem a munkamorálját is méltatta, szerinte az egész csapat számára hatalmas előrelépést jelent Müller leigazolása.

A 131-szeres német válogatott Müller idén tavasszal jelentette be, hogy elhagyja profi pályafutása eddigi egyetlen egyesületét, miután a Bayern úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a támadó szerződését, amely így a szezon végén lejárt. Müller az ificsapatokat végigjárva 2008-ban debütált a bajorok felnőttegyüttesében, ahol végül 17 éven át volt meghatározó játékos. Ezalatt 756 meccsen lépett pályára, amelyeken 250 gólt szerzett, és 238 gólpasszt adott. A Bayernnel 2 BL-győzelmet és 13 Bundesliga-címet szerzett, de részese volt a 2014-ben világbajnok német válogatottnak is.

