Letartóztatták azt a férfit, aki rasszista bekiabálásokkal zavarta meg a Liverpool-Bournemouth meccset

Letartóztatták azt a kerekesszékes 47 éves férfit, aki rasszista bekiabálással zavarta meg a péntek esti Liverpool-Bournemouth meccset – írja a BBC.

A péntek esti Liverpool-Bournemouth mérkőzésen a 29. percben, egy hazai szögletnél Anthony Taylor játékvezető pár percre megállította a játékot, miután a vendégek csatára, Antoine Semenyo jelezte neki, hogy a lelátóról rasszista inzultus érte. A bíró az oldalvonal mellett tájékoztatta a vezetőedzőket, majd a két csapatkapitányt, Virgil van Dijkot és Adam Smith-t a történtekről, illetve jelezte a problémát a szervezőknek. A félidő letelte után diszkriminációellenes üzenetet olvastak fel a közönségnek.

A 25 éves ghánai támadó később két gólt is szerzett, ezzel egyenlített, végül azonban a mérkőzést a hazaiak nyerték 4-2-re.

Az angol szövetség aggodalmának adott kifejezést az eset kapcsán.

„Nincs helye a sportágunkban ilyen jellegű incidenseknek, szorosan együttműködünk a játékvezetőkkel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében” – írta közleményében az FA.

A rendőrség közlése szerint egy 47 éves férfit vezettek ki a stadionból, egyben pedig vizsgálat indult. A klub jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik.

„A Merseyside-i rendőrség semmilyen formában nem tolerálja a gyűlölet-bűncselekményeket” – jelentette ki Kev Chatterton főfelügyelő, a mérkőzés biztosításáért felelős parancsnok. – Az ilyen eseteket nagyon komolyan vesszük, és a klubbal együttműködve fogunk eljárni a felelősökkel szemben, kitiltjuk őket a stadionból.

A két vezetőedző, a holland Arne Slot és a spanyol Andoni Iraola is elítélte a rasszista megnyilvánulást, hangsúlyozva, hogy ilyennek nincs helye a labdarúgásban.