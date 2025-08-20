Szektorbezárással és pénzbírsággal büntette az UEFA a Fradit

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága 30 ezer eurós (kb. 12 millió forint) pénzbírsággal és szektorbezárással büntette a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében rendezett, Ludogorec elleni hazai mérkőzésen történtek miatt – írja a Nemzeti Sport.

Az UEFA határozatában a szurkolók rasszista magatartását és az átjárók elzárását tüntette fel a büntetés okaiként. A szervezet azt is közölte, hogy a B2-es szektorra elrendelt bezárást két évre felfüggeszti.

Az FTC 3–0-ra győzött hazai pályán a Ludogorec ellen, a BL-selejtező 3. körének visszavágóján, és továbbjutott a rájátszásba, ám a selejtező playoffját a Qarabag elleni hazai 3–1-es vereséggel kezdték – írja a Nemzeti Sport.