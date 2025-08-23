Kopasz Bálint és a férfi kenunégyes is aranyérmes lett a milánói kajak-kenu vb-n

Kopasz Bálint (címlapképünkön) aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Ezzel ő az első magyar, aki háromszor is megnyerte a királyszámot.

A szombat délutáni döntőben további három érmet szereztek a magyarok: nyert a férfi kenunégyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett 500, illetve 1000 méter egyesben.

Kopasz, a Patent Győr 28 éves klasszisa nagyszerű hajrával diadalmaskodott, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka.

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenus kvartett szinte végig vezetve győzött 500 méteren, így Magyarország 2007 után ünnepelhet ismét világbajnoki címet ebben a számban.

Kajak-kenu vb Milánóban – Aranyérmes a kenu négyes 500 méteren Czeglédi Zsolt/MTI

A délután egyetlen para döntőjében a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin második lett a KL2-es kategóriában, 200 méteren. A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik.