Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket képviselők vettek részt a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, Izer Norbert meghívására azon a tanácskozáson, amely a tárca szándékai szerint első állomása lehet a minisztérium és az érintettek közötti, adóügyekről szóló folyamatos párbeszédnek. Adótanácsadó cégek szakemberei, adózással napi szinten foglalkozó szakértők, nemzetközi szervezeteket és kkv-ket képviselők vettek részt a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, Izer Norbert meghívására azon a tanácskozáson, amely a tárca szándékai szerint első állomása lehet a minisztérium és az érintettek közötti, adóügyekről szóló folyamatos párbeszédnek. El tudja képzeni, hogy mit kérnének az adószakértők egy kívánságműsorban? De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt. A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz. Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan megsérültek. Egy nap alatt ez a második súlyos cápatámadás az ausztrál paradicsomban. Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home. Kiszivárgott, milyen lesz a Google otthonokosító hangszórója. Michael Cohen többször találkozott azzal a bizottsággal és munkatársaival, akik az állítólagos orosz összejátszást vizsgálják. Megeredt a nyelve Trump volt ügyvédjének, már az oroszok a téma. Riasztó gyorsasággal romlik a jemeni helyzet, a 29 millió lakosú ország háromnegyedét fenyegeti az éhínség. Több millió ember halhat éhen, ha nem érkezik azonnal segítség. Mivel a külföldi tőke országba áramlása lassulni kezdett és erősek a régiós versenytársak is, valamit változtatni kell. Egy friss tervezet új lehetőségeket teremt a külföldi befektetőknek. Egyre biztosabb, hogy előbb vagy utóbb a kőolaj korszaknak vége lesz, nem csoda, hogy az Egyesült Arab Emírségek már készülődik az új világrendre. Mivel a külföldi tőke országba áramlása lassulni kezdett és erősek a régiós versenytársak is, valamit változtatni kell. Egy friss tervezet új lehetőségeket teremt a külföldi befektetőknek. Változások kellenek, különben elfogy a dubaji vagyon. A streetfood divatba jöttével egy étteremhez képest minimális befektetéssel és szaktudással indítható gasztrovállalkozás gyakorlatilag akárhol, és ez sok külföldön megélhetést kereső magyart is megihletett. A kürtőskalácsbiznisszel például többüknek is sikerült egzisztenciát teremteniük, hol könnyebben, hol szinte vért izzadva. "Hangtechnikus voltam, kereskedő lettem" – világhódító úton a magyar kürtőskalács