[{"available":true,"c_guid":"c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti terveknek megfelelően jövőre vehetik majd át a tehetős vásárlók.","shortLead":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti...","id":"20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd5b64-6769-4c4a-9a32-32639ad0594f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:21","title":"Már javában nyúzzák a Mercedes Bugatti-verő hiperautóját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","shortLead":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","id":"20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d76ff8-b0c8-47f3-82eb-af5395fea603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:52","title":"Nem volt jogsija, ivott is, úgy vitt el egy kisbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadb22d0-ab9e-4920-b2a7-0d1d5343187e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nekünk, magyaroknak talán kevésbé érthető, hogy a britek miért nem tudják helyesen kiejteni a szlovéniai Ptuj nevű város nevét (92 százalékuk mondta rosszul). Azt viszont már értjük, hogy miért gyűlt meg a bajuk az izlandi Eyjafjallajökull vulkánnal (százból csak ketten találták el a helyes kiejtést).","shortLead":"Nekünk, magyaroknak talán kevésbé érthető, hogy a britek miért nem tudják helyesen kiejteni a szlovéniai Ptuj nevű...","id":"20180921_Ezekbe_a_foldrajzi_nevekbe_torik_bele_a_brit_turistak_nyelve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aadb22d0-ab9e-4920-b2a7-0d1d5343187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87b848b-f3e0-49d6-bca6-bc7c4595e6db","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ezekbe_a_foldrajzi_nevekbe_torik_bele_a_brit_turistak_nyelve","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:27","title":"Ezekbe a földrajzi nevekbe törik bele a brit turisták nyelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4a760-f648-41b9-af30-50a2c7e2dd59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:21","title":"Már majdnem átjutott a határon a Volkswagen, de a magyar rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző Nemzeti Vértanúk emlékműve. ","shortLead":"Gyenge és túlideologizált alkotás váltja fel Nagy Imre szobrát a Vértanúk terén, a vörösterror áldozatainak nevét őrző...","id":"201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a01148-06bb-411a-b4fc-abe5ec35151a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d13c6e6-2988-4aa2-a1ea-7567f93effb9","keywords":null,"link":"/elet/201831__nemzeti_vertanuk__nagy_imre_a_hidon__bajtarsak_tere__vissza_a_terben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:00","title":"Nagy Imrét is kitúrja a Kossuth tér mellől a Horthy-éra emlékműve, de a felvésendő neveket még keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Májusban váratlanul elbontották a margitszigeti teniszstadiont, és kivágtak jó pár fát körülötte, egyelőre azonban nem épül a helyén semmi. A margitszigeti teniszstadion kérdése nincs lezárva, de ma már egy visszabontható komplexumban gondolkoznak.","shortLead":"Májusban váratlanul elbontották a margitszigeti teniszstadiont, és kivágtak jó pár fát körülötte, egyelőre azonban nem...","id":"20180921_ATP_teniszverseny_Margitsziget_tenisz_stadion_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957988e5-91c9-4680-a901-714e6c5b17ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_ATP_teniszverseny_Margitsziget_tenisz_stadion_szovetseg","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:30","title":"A fákat letarolták, de nem épül a teniszstadion a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","shortLead":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","id":"20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32551254-ee15-4396-9eed-ecdcf4115de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:22","title":"Az Airbnb meghajolt Brüsszel előtt, módosítja a szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]