Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","shortLead":"Az Irán elleni amerikai büntetőintézkedések miatt szűkül a világpiaci kínálat.","id":"20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d52292-2098-4ab4-92b6-71d9e3d01f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c27fb3f-2119-44b3-9602-54af27fee654","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_2014_ota_nem_volt_ilyen_draga_a_Brent_olaj_elszallhat_a_benzinar","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:51","title":"2014 óta nem volt ilyen drága a Brent olaj, elszállhat a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben egy rejtélyes meghívóval üzent a Samsung a világnak, hogy októberi eseményén bemutat egy eszközt „négyszeres szórakozással”. Sokan azonnal kódolták: egy négykamerás okostelefonról lehet szó. Most újabb részletek szivárogtak ki róla.","shortLead":"Nemrégiben egy rejtélyes meghívóval üzent a Samsung a világnak, hogy októberi eseményén bemutat egy eszközt „négyszeres...","id":"20180925_samsung_galaxy_a9_pro_negykameras_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead7472c-7ffb-4015-86b6-5d855986633b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_samsung_galaxy_a9_pro_negykameras_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:03","title":"Egyre többet tudni a Samsung négykamerás telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez az eset is a nyolcvanas évek elején történt egy kollégiumi bulin. ","shortLead":"Ez az eset is a nyolcvanas évek elején történt egy kollégiumi bulin. ","id":"20180924_Ujabb_no_vadolja_zaklatassal_Trump_fobirojeloltjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e7823-8511-47ba-80ea-27ac6fe4278a","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Ujabb_no_vadolja_zaklatassal_Trump_fobirojeloltjet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:03","title":"Újabb nő vádolja zaklatással Trump főbírójelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és világhírű helyek kaptak.","shortLead":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és...","id":"20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ea6b-bf32-4903-b39c-cfbe80d597e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:09","title":"„Az egész nyaralást tönkretette, hogy a férjem más nőket nézett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5f32f-c00b-4aae-ab69-515781b20c26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Volt idő, amikor Orbánt nem az illiberalizmus, hanem a liberalizmus jövője izgatta, amikor egy kedves ideológusa nem a nyugati létmód halálát, hanem szabad identitásválasztás szükségességét hirdette, és amikor a Corvinus mai rektora az elhibázott harmadikutas stratégiákért az antikapitalista, modernségellenes attitűdöt kárhoztatta. Lássuk hát a nyomtatott Századvéget, amelyet most parancsolt lábhoz a kormány.","shortLead":"Volt idő, amikor Orbánt nem az illiberalizmus, hanem a liberalizmus jövője izgatta, amikor egy kedves ideológusa nem...","id":"20180925_Vegorait_elo_nepiurbanus_vita_es_tarsai__fellapoztuk_az_Orbanfele_Szazadveg_szamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b5f32f-c00b-4aae-ab69-515781b20c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477edd24-dfb9-484a-a7ec-395ce5d7b262","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vegorait_elo_nepiurbanus_vita_es_tarsai__fellapoztuk_az_Orbanfele_Szazadveg_szamait","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:12","title":"Rejtsék el Orbán elől a Századvég korábbi számait, amit egy bizonyos Orbán szerkesztett!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]