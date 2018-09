Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, semmi köze Ján Kuciak és párja brutális kivégzéséhez. ","shortLead":"A férfi azt állítja, semmi köze Ján Kuciak és párja brutális kivégzéséhez. ","id":"20180926_Elokerult_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_lehetseges_szemtanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b617d42-4942-4b3c-aedb-bc28686951b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Elokerult_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_lehetseges_szemtanuja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:01","title":"Előkerült a szlovák újságíró-gyilkosság lehetséges szemtanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre a hóágyúzott sípálya. A környezetvédők szerint viszont a hóágyukból az éves csapadékmennyiség négyszázszorosa hullik majd a területre, mely erózióval fenyeget, és jelentős mennyiségű klór is kerül vele a talajba.","shortLead":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre...","id":"20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abefa6f-02f7-484c-9995-3c299cd5c944","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:04","title":"Botrányosan alakul a Normafára tervezett sípálya sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásukhoz.","shortLead":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri...","id":"20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc25f1-6cb4-47d2-b02b-679d55bc918f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:52","title":"Alvó embert raboltak ki az aluljáróban, a rendőrség keresi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","shortLead":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","id":"20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4157ce7-db4c-46da-bf09-edcda511b2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:29","title":"A roma nemzetiségi szószóló szépen felkérdezte a kormányt a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","shortLead":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","id":"20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68e0fed-7b87-4f03-aa09-ea06f1a919d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:34","title":"Ma hajnalban is kiürítették a rendőrök a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos csúcsmobilokhoz képest mennyi ideig bírják egy feltöltéssel az új iPhone-ok. Az Apple szemszögéből nem túl szívderítő az eredmény.","shortLead":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos...","id":"20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0c47ea-2262-4f9a-af5f-568a844ebc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:03","title":"Az Apple nem így reklámozza: gyorsabban merülnek az új iPhone-ok, mint a tavalyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019 nyarától Bariba és Cagliariba is repül Budapestről az ír fapados.","shortLead":"2019 nyarától Bariba és Cagliariba is repül Budapestről az ír fapados.","id":"20180925_Ket_olasz_varosba_indit_jaratot_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f523884f-b550-4818-8ad5-020d93063d8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Ket_olasz_varosba_indit_jaratot_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:20","title":"Két olasz városba indít járatot a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]