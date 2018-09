Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter majdnem kimondta, hogy Orbán ajándékot kapott, majd aztán gyorsan korrigált juttatásra. De szerinte semmi törvényellenes nem volt ebben. Hollik István szerda este az ATV-ben azzal érvelt, a repülő Orbán nélkül is felszállt volna. ","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter majdnem kimondta, hogy Orbán ajándékot kapott, majd aztán gyorsan korrigált juttatásra. De...","id":"20180927_Gulyas_orban_hollik_repulo_transparency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9161cd93-4c94-449b-9c57-942bfa1bcf09","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_orban_hollik_repulo_transparency","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:17","title":"Gulyás kis híján elszólta magát Orbán luxusrepülős útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"250 járatot töröltek Európában. ","shortLead":"250 járatot töröltek Európában. ","id":"20180928_Most_40_ezer_utassal_szurt_ki_a_Ryanairsztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5458886d-ed6d-4527-8348-2b13cd3f9bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Most_40_ezer_utassal_szurt_ki_a_Ryanairsztrajk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:46","title":"Most 40 ezer utassal szúrt ki a Ryanair-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","shortLead":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","id":"20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60435ca2-9377-4498-9c77-ba6d85cd77d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:55","title":"Vádat emeltek a budapesti nő ellen, aki veszekedés közben konyhakéssel leszúrta a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","shortLead":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","id":"20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16d7bc4-de76-4d5b-a3b5-7d6ebdc0bc50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:36","title":"Két autó sem elég a budavári polgármesternek, harmadikat is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amikor a tévé kérte, gond nélkül betették éjszakára a versenyeket, ha viszont a sportolók egészsége fontos, már nem annyira számít ez.","shortLead":"Amikor a tévé kérte, gond nélkül betették éjszakára a versenyeket, ha viszont a sportolók egészsége fontos, már nem...","id":"20180927_Kifogott_az_oraatallitas_az_olimpia_szervezoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f37ed2-68d1-4c78-8d47-74c373d47e48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Kifogott_az_oraatallitas_az_olimpia_szervezoin","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:48","title":"Kifogott az óraátállítás az olimpia szervezőin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","shortLead":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","id":"20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859b1364-5c75-4339-8f71-59c70c4c3f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Emberrablás miatt lezárták a dán hidakat és kompokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","id":"20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c57e5d-3bfe-47f1-99f4-1b0928f258c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:21","title":"Nem 480-nal, hanem 500 km/h-val száguldhat az új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók nyereményakcióra hivatkoznak.","shortLead":"A csalók nyereményakcióra hivatkoznak.","id":"20180927_Trukkos_modon_probalnak_szemelyes_adatokat_kicsalni_a_Magyar_Posta_neveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d1481-6f22-42c6-bca3-4289ca3d69cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Trukkos_modon_probalnak_szemelyes_adatokat_kicsalni_a_Magyar_Posta_neveben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:45","title":"Trükkös módon próbálnak személyes adatokat kicsalni a Magyar Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]