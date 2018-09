Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Pieter Bruegel-képről van szó, amelyet az utolsó pillanatban nem engedtek ki Bécsbe egy tulajdonosi jogvita miatt. ","shortLead":"Egy Pieter Bruegel-képről van szó, amelyet az utolsó pillanatban nem engedtek ki Bécsbe egy tulajdonosi jogvita miatt. ","id":"20180928_A_Miniszterelnokseg_tilthatta_le_egy_festmeny_becsi_kiallitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f07ff2-3316-4354-a7e5-e78af221508c","keywords":null,"link":"/elet/20180928_A_Miniszterelnokseg_tilthatta_le_egy_festmeny_becsi_kiallitasat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:49","title":"A Miniszterelnökség tilthatta le egy festmény bécsi kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b60a0fc-ca09-4814-936a-690ec44acb67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Alfoldi_Robert_szajabol_igazan_dramaian_hangzik_egy_kilakoltatas_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b60a0fc-ca09-4814-936a-690ec44acb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502cd4-1a45-4e60-9fab-2ea657aad280","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Alfoldi_Robert_szajabol_igazan_dramaian_hangzik_egy_kilakoltatas_tortenete","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:01","title":"Alföldi Róbert szájából igazán drámaian hangzik egy kilakoltatás története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","shortLead":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","id":"20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d72c73-2985-4602-b962-80e93bdcc406","keywords":null,"link":"/sport/20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:04","title":"Megváltozik a Barcelona címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második felében nagyon megugrott a kereslet.","shortLead":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második...","id":"20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f9344c-bade-477d-adbc-abb333b50f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:39","title":"Csaknem kétszer annyian néznek meg egy lakáshirdetést, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten is vesznek fel jeleneteket. ","shortLead":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten...","id":"20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845fcef-3f82-4e34-a26f-842b7914bbdd","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:11","title":"Budapestre jön forgatni Clive Owen és Tim Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2b05bb-19ef-41b7-ad28-d344de482a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs versenytársa Magyarországnak Európában, ha izocukorról, azaz folyékony édesítőszerről van szó. A klasszikus cukor fogyasztása viszont csökken, és már csak egy cukorgyár maradt talpon az országban. Tulajdonosa ugyanaz az osztrák cég, melynek másik érdekeltsége, a Hungrana izocukorgyártó komoly vetélytársat kapott Mészáros Lőrinc személyében.","shortLead":"Nincs versenytársa Magyarországnak Európában, ha izocukorról, azaz folyékony édesítőszerről van szó. A klasszikus cukor...","id":"20180928_Igy_nyelheti_be_a_cukoripart_Meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2b05bb-19ef-41b7-ad28-d344de482a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d57756-26a9-4503-b01b-6f5c1b45c9d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Igy_nyelheti_be_a_cukoripart_Meszaros","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:37","title":"Így nyelheti be a cukoripart Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak azért büntetnek, ha rossz helyre ülünk.\r

\r

","shortLead":"Már nem csak azért büntetnek, ha rossz helyre ülünk.\r

\r

","id":"20180928_Tovabb_szigorit_Velence_mar_azt_is_buntethetik_akinek_alkohol_van_a_szatyraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff631b-8a52-400d-97b8-4fa64120b6fe","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tovabb_szigorit_Velence_mar_azt_is_buntethetik_akinek_alkohol_van_a_szatyraban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:43","title":"Tovább szigorít Velence: már azt is büntethetik, akinek alkohol van a szatyrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","shortLead":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","id":"20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6016d7e9-5771-4c1f-9be1-68cb74ba5088","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:45","title":"Kevesebb borászatnak van több bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]