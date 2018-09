Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c809781-7e87-46b9-9a04-0609b1812895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. ","id":"20180928_Egy_anya_es_gyermeke_holttestet_talaltak_meg_Varpalotan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c809781-7e87-46b9-9a04-0609b1812895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b257d9d-95cb-4351-9cf5-71c6816ea1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Egy_anya_es_gyermeke_holttestet_talaltak_meg_Varpalotan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:26","title":"Egy anya és gyermeke holttestét találták meg Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit titkosszolgálat szerint a harmadik személy is az orosz katonai hírszerzés kötelékében szolgált. Ő volt az akció \"szeme\", de a merénylet megtervezésében is fontos szerepet játszott. ","shortLead":"A brit titkosszolgálat szerint a harmadik személy is az orosz katonai hírszerzés kötelékében szolgált. Ő volt az akció...","id":"20180928_szergej_szkripal_novicsok_idegmereg_mergezes_orosz_ugynok_gru_alekszander_petrov_ruszlan_bosirov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd189f4e-6aae-420e-bac0-7f12f115349e","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_szergej_szkripal_novicsok_idegmereg_mergezes_orosz_ugynok_gru_alekszander_petrov_ruszlan_bosirov","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:12","title":"Azonosítottak egy harmadik oroszt, akinek köze lehet a Szkripal-merénylethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második felében nagyon megugrott a kereslet.","shortLead":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második...","id":"20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f9344c-bade-477d-adbc-abb333b50f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:39","title":"Csaknem kétszer annyian néznek meg egy lakáshirdetést, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586c0623-f327-4bb7-b61c-1ae9927ffa1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban hivatalosan mától kapható legdrágább 2018-as új almás mobil árából akár már egy korrekt személyautó is kijön. Mutatjuk, hogy körülbelül milyenek.","shortLead":"A hazánkban hivatalosan mától kapható legdrágább 2018-as új almás mobil árából akár már egy korrekt személyautó is...","id":"20180928_a_kozel_600_ezer_forintos_uj_iphone_xs_max_arabol_ilyen_autokat_kapni_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=586c0623-f327-4bb7-b61c-1ae9927ffa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0508e-090c-4e37-a02c-da6ad19999bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_a_kozel_600_ezer_forintos_uj_iphone_xs_max_arabol_ilyen_autokat_kapni_itthon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:21","title":"A közel 600 ezer forintos új iPhone árából ilyen autókat kapni itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Alfahírnek adott páros interjút Ungár Péter, amelyben azt mondta, ennyi hasonlót mondó pártnak nem feltétlen kell külön lennie.","shortLead":"A jobbikos Alfahírnek adott páros interjút Ungár Péter, amelyben azt mondta, ennyi hasonlót mondó pártnak nem feltétlen...","id":"20180928_A_JobbikLMP_osszefogasrol_beszelt_Ungar_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d13463-ba2b-4bc6-a7dd-8bea1e9fd22a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_JobbikLMP_osszefogasrol_beszelt_Ungar_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:47","title":"A Jobbik-LMP összefogásról beszélt Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új Pixelek, akkor irány a Google Drive vagy a MEGA.","shortLead":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új...","id":"20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0259043-8476-40bf-b0ac-348ec15e5c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:03","title":"Olyan háttérképei lehetnek a telefonján, mint a Google még be sem mutatott mobiljának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton indulhat.","shortLead":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd...","id":"20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e043400b-ac50-4c0c-baca-faee3eeb685a","keywords":null,"link":"/sport/20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:25","title":"A Mercedesé az első sor Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indul a Falusi Útalap.","shortLead":"Indul a Falusi Útalap.","id":"20180928_Egymilliard_forintot_ad_iden_a_kormany_utfelujitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4582cd4c-9ebd-4392-bcfe-1cefc50a7968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Egymilliard_forintot_ad_iden_a_kormany_utfelujitasra","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:38","title":"Egymilliárd forintot ad idén a kormány útfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]