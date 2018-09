Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására félretegyen – derül ki az OTP 2017-es Öngondoskodási Indexének eredményeiből.","shortLead":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására...","id":"20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069dcd71-3f97-4fc5-b361-1babf714c6d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:39","title":"Riasztóan kevés magyar tesz félre a gyerekeinek, unokáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum úgy értesült, hogy a szeptember végi éjszakai kemény hidegben halálra fagyott egy ember.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum úgy értesült, hogy a szeptember végi éjszakai kemény hidegben halálra fagyott egy ember.","id":"20180929_fagyhalal_maris_aldozatot_szedett_a_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd64a3-b51c-4989-bd9b-1788501d7b35","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_fagyhalal_maris_aldozatot_szedett_a_hideg","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:49","title":"Fagyhalál: máris áldozatot szedett a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Ha ősz, akkor szüret, latolgatjuk, milyenek lesznek az új borok. De azt nem nagyon, mi is lesz a sorsa a szőlő levének kipréselése után megmaradt szárnak, héjnak, magrészeknek. Meglehet, a maradék se a „levesbe” megy. \r

\r

","shortLead":"Ha ősz, akkor szüret, latolgatjuk, milyenek lesznek az új borok. De azt nem nagyon, mi is lesz a sorsa a szőlő levének...","id":"20180927_A_lorevel_kezdodott__torkoly_grappa_marc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8fc870-e9ed-4130-991f-0c21d712025c","keywords":null,"link":"/elet/20180927_A_lorevel_kezdodott__torkoly_grappa_marc","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:10","title":"A lőrével kezdődött – törköly, grappa, marc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","shortLead":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","id":"20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29dd7e0-0d4c-4f4a-aecb-8ca646254fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:21","title":"Fő a biztonság: a Mercedesek navigációja bűnügyi térképeket is használni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","shortLead":"A földmozgások és az azt követő szökőár miatt rengetegen eltűntek, és több százan megsebesültek. ","id":"20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c20c31-06b7-4c52-b07b-986716a66eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dea0e-6865-473c-bdb2-e8cb42e91890","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Mar_tobb_mint_400_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:37","title":"Az ötszázhoz közelít az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","shortLead":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","id":"20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859b1364-5c75-4339-8f71-59c70c4c3f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Emberrablás miatt lezárták a dán hidakat és kompokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2b05bb-19ef-41b7-ad28-d344de482a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs versenytársa Magyarországnak Európában, ha izocukorról, azaz folyékony édesítőszerről van szó. A klasszikus cukor fogyasztása viszont csökken, és már csak egy cukorgyár maradt talpon az országban. Tulajdonosa ugyanaz az osztrák cég, melynek másik érdekeltsége, a Hungrana izocukorgyártó komoly vetélytársat kapott Mészáros Lőrinc személyében.","shortLead":"Nincs versenytársa Magyarországnak Európában, ha izocukorról, azaz folyékony édesítőszerről van szó. A klasszikus cukor...","id":"20180928_Igy_nyelheti_be_a_cukoripart_Meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2b05bb-19ef-41b7-ad28-d344de482a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d57756-26a9-4503-b01b-6f5c1b45c9d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Igy_nyelheti_be_a_cukoripart_Meszaros","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:37","title":"Így nyelheti be a cukoripart Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten is vesznek fel jeleneteket. ","shortLead":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten...","id":"20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845fcef-3f82-4e34-a26f-842b7914bbdd","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:11","title":"Budapestre jön forgatni Clive Owen és Tim Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]