Néhány hónappal ezelőtt új funkció elkészítésébe kezdtek Mark Zuckerbergék, amelyet a Snapchatről másolt újításokhoz hasonlóan szintén nem saját kútfőből találtak ki. Akkor derült ki, hogy a Facebook igen komoly terveket sző a zenés tartalmakkal kapcsolatban, és most egy újabb, ezt erősítő hír érkezett.

Az Engadget számolt be arról, hogy a szolgáltatás fejlesztői már javában dolgoznak azon, hogy a felhasználók egyszerűen társíthassanak zenét a feltöltött fotókhoz és videókhoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fotók alá is befűzhetők lesznek különféle dallamok, alighanem azért, hogy tartalmaikat még kifejezhetőbbé tegyék a felhasználók.

A funkció létezését a Facebook részéről megerősítették a portálnak, és egyúttal azt is elárulták, hogy nem kizárólag a hírfolyamba kerülő tartalmak lesznek így színesebbé tehetők: a 300 millió napi felhasználóval rendelkező Stories-on szintén működik majd. Ez egyfajta pótlásnak is tűnik, hiszen az instagramos történetekhez már most is párosíthatók zenék, igaz, ez az opció egyelőre nagyon szűk körben, főként a tengerentúlon érhető el.

A funkció várhatóan ugyanúgy működik majd, mint a képek feltöltése után most is kiválasztható matricák, azzal a különbséggel, hogy a gombra nyomva egy új opció jön be, amely lehetőséget ad különféle zenei alapok kiválasztására. Az így kirakott fotók és videók azt is jelzik majd, pontosan melyik együttestől származó dal szól alattuk. Azt nem tudni, hogy a válogatás szabad lesz-e, vagy előre megadott listát lehet majd csak használni.

Mivel tesztelés alatt álló újdonságról van szó, valószínű, hogy néhány nap múlva már mindenki megkapja.