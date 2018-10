Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és egyúttal arra is, hogy mennyire könnyen javítható az eszköz.

Az idei iPhone-ok mellett okosórájának frissített változatát, az Apple Watch Series 4-et is elindította az Apple. A tavalyi 3-as sorozat utódja sok új funkciót is kapott, dizájnosabb, vékonyabb lett, és még EKG-szerű mérésekre is lehetőséget kínál (bár az utóbbi funkciónak komoly korlátai vannak). Nem meglepő tehát, hogy miután lefolytatta szokásos teardown vizsgálatát az idei iPhone-okkal az iFixit csapata, az új generációs okosóra is terítékre került.

© iFixit

Az óra kinyitási procedúrája nem változott sokat a tavalyi modellhez képest, bár a kijelzőt melegíteni kellett, hogy engedjen a ragasztó. A Force Touch tömítését igen érzékenynek találták, ezért javasolják a tartalékot belőle. A teardown megmutatta az óra LTPO OLED Retina kijelzőjét (368 x 448 pixel), és láthatjuk a 291,8 mAh-s akkut is. A hangszóró védettebb, mint korábban, a taptikus motor pedig kisebb lett. Az iFixit-esek az új elektromos szívérzékelőket is szemügyre vették, amelyek kiegészítik az eddigi optikai szenzorokat.

Ami a teardown szokásos konklúzióját illeti: az okosóra javíthatósági pontszáma 6 lett – 10 pont jelenti a legkönnyebb javíthatóságot. Pozitívumként értékelték az óraszíjak egyszerű cseréjét, a visszafele kompatibilitást, azt, hogy a kijelző, még ha nehezen is, de cserélhető, illetve hogy az akkucsere sem nehéz, ha egyszer odajutunk. Szerelési nehézségként rótták fel az apró, hárompontos csavarokat, s kifejezetten negatívan beszéltek a flex kábelek elhelyezéséről, illetve a gyantaburkolatról.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.