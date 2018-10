Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"hetilap","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó.","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Növekedési hormonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1412c8ec-8a09-402f-bfd0-46856d678222","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Az országot megosztó heves politikai összecsapássá vált Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt meghallgatása, aminek kimenetele hatással lehet a novemberi választásra.","shortLead":"Az országot megosztó heves politikai összecsapássá vált Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt meghallgatása, aminek...","id":"201840__amerikai_fobirojelolt__politikai_haboru__nok_haragja__duh_es_bosszu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1412c8ec-8a09-402f-bfd0-46856d678222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d24359-4173-40f3-9e06-44ff355b3926","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__amerikai_fobirojelolt__politikai_haboru__nok_haragja__duh_es_bosszu","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Düh és bosszú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő betegeket? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő...","id":"20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cbb650-28c4-4a08-93c5-7476ce6a400f","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","timestamp":"2018. október. 03. 09:27","title":"Az adózásnál is jól járhat, aki betegek gyógyítását támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták regisztrációját.","shortLead":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták...","id":"20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7463e2e-18f7-4a64-a7a8-966986f503cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. október. 04. 13:09","title":"Végül csak kiköthetett Marseille-ben az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","shortLead":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","id":"20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd96cfc-8311-44e3-9c8a-db8e8afd131b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","timestamp":"2018. október. 02. 18:55","title":"Nem szavazták meg a Trianon-emlékévet a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","shortLead":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","id":"20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c21c2-6ffc-4773-bad8-658416ec52f4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 04. 08:13","title":"Potencianövelő étrend-kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","shortLead":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","id":"20181004_autos_video_vontatokotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac907813-e5c1-4436-abbf-c1522f37ad92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_autos_video_vontatokotel","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Szegény gyalogos az egymást vontató autók kötelében esett hasra a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]