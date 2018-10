Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad. Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna A „magyaroknál magyarabb" Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor a Szabadság térből egykoron irredenta skanzent fabrikáló, leginkább a mai CÖF-öz hasonlítható „civil" szervezet elnökének emlékpadját avatták. A skandalumot fokozta, hogy mindez a friss Urmánczy-díjas Kövér László házelnök hathatós támogatásával történt. Az akkori és a minapi csepeli – egész alakos – szoboravató ceremónián egyaránt főszerepet kapott Németh Szilárd. 2003-ban Tarlós István főpolgármester árnyékában, csepeli polgármesterként, a hét elején honvédelmi államtitkárként nevezte „megrendítően aktuálisnak" Urmánczy gondolatait. A gyűlöletbeszéd egyik nagymesterének portréját a HVG öt évvel ezelőtt, egy ma is aktuális cikkben rajzolta meg. Az országzászlóvivő – ki volt az irredenta vezető, akiért ennyire rajong Németh Szilárd? Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs függőben lévő tartozása, ellenkező esetben akár 500 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére is kötelezhetik a céget és az ügyvezetőt. Tartozik a munkavállalója? Akár félmilliós bírságot is kaphat a munkáltató Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint a túlzott óvatosságból fakadt a döntés. Lehet, hogy ő máshogy döntött volna, de nála nem fellebbezett senki. Öninterjút készített az MTA, az elnök szerint nem tiltottak és nem cenzúráztak

A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést - nem is bírja mindenki a tempót. Egy vagyont hagyunk majd karácsony előtt a boltokban, rajtuk viszont ez sem segít

Odavan Horthyért a leendő új kulturális intézményvezető Szilveszterkor vesztek össze, álmában fojtotta meg a lányt. Tíz év börtönt kapott. Könnyes szemmel kért bocsánatot az áldozat családjától a barátnőjét megölő vajdasági férfi

Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött. Hosszú-aranyak és világcsúcs a budapesti világkupa első napján