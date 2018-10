Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt állította, nem tudtak a betegről, Székely László és egy levél is cáfolta ezt.","shortLead":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt...","id":"20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e1ff3-3513-42f0-9562-4b3548426779","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","timestamp":"2018. október. 05. 11:39","title":"Levél bizonyítja, hogy a kardiológiai intézet tudott az elhunyt betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"2030-ra 40 százalékkal csökkentenék az új autók szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"2030-ra 40 százalékkal csökkentenék az új autók szén-dioxid-kibocsátását.","id":"20181003_Tisztabb_autokat_es_megbizhatobb_emisszios_teszteket_szeretne_az_Europai_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cdec08-35c3-45fb-8589-7825b11a5cd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_Tisztabb_autokat_es_megbizhatobb_emisszios_teszteket_szeretne_az_Europai_Parlament","timestamp":"2018. október. 03. 16:18","title":"Tisztább autókat és megbízhatóbb emissziós teszteket szeretne az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"W. J.","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","id":"20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c8a7e-4583-475b-a302-c7713bc46f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","timestamp":"2018. október. 04. 14:55","title":"Nyirő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1871fdd2-999b-41bd-ace0-f06a32213253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"iOS-re is megérkezett az Opera Touch böngésző, elsősorban az idei iPhone-modellekre fókuszálva. A fejlesztő célja, hogy megtörje a Safari dominanciáját.","shortLead":"iOS-re is megérkezett az Opera Touch böngésző, elsősorban az idei iPhone-modellekre fókuszálva. A fejlesztő célja...","id":"20181004_opera_touch_bongeszo_ios_app_store_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1871fdd2-999b-41bd-ace0-f06a32213253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c01fed-0ad2-40b2-a0f6-66beca6fbd48","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_opera_touch_bongeszo_ios_app_store_letoltes","timestamp":"2018. október. 04. 17:03","title":"Új böngésző érkezett az iPhone-okra, benne sok érdekes új funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62c9ad7-fe70-4a57-8deb-b72d3cffa1d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész modern kori kultúra meghatározó eleme az autó. Az elektromos hajtás miatt most a hagyományos formák teljesen átalakulhatnak, jó esetben a négy kerék az egyetlen fix pont. A Párizsi Autószalonon azt is látni lehet, milyen, amikor szabad kezet kapnak az elvarázsolt dizájnerek.","shortLead":"Az egész modern kori kultúra meghatározó eleme az autó. Az elektromos hajtás miatt most a hagyományos formák teljesen...","id":"20181003_Galeria_autok_amiket_unokaink_sem_fognak_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62c9ad7-fe70-4a57-8deb-b72d3cffa1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8045149b-5ccb-49ca-95da-0a7ea77fd1a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_Galeria_autok_amiket_unokaink_sem_fognak_latni","timestamp":"2018. október. 04. 09:28","title":"Ezeket az autókat talán unokáink sem fogják látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására.","shortLead":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi...","id":"20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c93da-8374-4baa-8ad1-2ece1e8df0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","timestamp":"2018. október. 03. 15:23","title":"2,7 milliárdot ad a kormány az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]