[{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami helyet, mindenki fizet majd, aki ott akar tanulni.","shortLead":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami...","id":"20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fbb217-76e4-493e-8433-c1ffd7f9fba5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","timestamp":"2018. október. 05. 08:12","title":"4 milliós tandíj és több külföldi – ilyen lesz az új Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost tulaja 112 ezer euróért növelte részesedését a szlovén szélsőjobboldali pártsajtóban. Úgy néz ki, Habonyék Szlovéniában is felpörgetik a menekültellenes EP-kampányt.","shortLead":"A Ripost tulaja 112 ezer euróért növelte részesedését a szlovén szélsőjobboldali pártsajtóban. Úgy néz ki, Habonyék...","id":"20181004_Habony_uzlettarsa_milliokkal_segiti_Orban_szloven_baratjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b58738-1eb8-48a0-814e-426acc2f57b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Habony_uzlettarsa_milliokkal_segiti_Orban_szloven_baratjat","timestamp":"2018. október. 04. 14:54","title":"Habony üzlettársa milliókkal segíti Orbán szlovén barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cacb2b-b577-4b00-bbd8-f4fe90225e04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 5-6-ig újra Budapest Ritmo az Akvárium Klubban.\r

\r

","shortLead":"Október 5-6-ig újra Budapest Ritmo az Akvárium Klubban.\r

\r

","id":"20181005_Jon_az_etiop_James_Brown_es_a_mali_Mahalia_Jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cacb2b-b577-4b00-bbd8-f4fe90225e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c20b2-e4fd-42b2-9dd9-cd8122080296","keywords":null,"link":"/kultura/20181005_Jon_az_etiop_James_Brown_es_a_mali_Mahalia_Jackson","timestamp":"2018. október. 05. 11:17","title":"Jön az etióp James Brown és a mali Mahalia Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","shortLead":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","id":"20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858434cf-b5da-4e4f-a7a9-139d68d64f52","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","timestamp":"2018. október. 04. 15:48","title":"Merkel olyat tenne, amire még nem volt példa a háború utáni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának. Sikerült megszöknie, és most azért küzd, hogy a rémálomnak vége legyen.","shortLead":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának...","id":"20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e148a0d-a07a-48a7-8856-31ff37dcb87f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","timestamp":"2018. október. 05. 21:27","title":"Már az első pillanatban láttam, hogy senki nem segít nekünk – korábban a Fókusznak is mesélt életéről a Nobel-békedíjas Nadja Murad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János alelnököt kizárhatják a pártból, rendkívüli frakcióülést tartanak péntek délután.","shortLead":"Volner János alelnököt kizárhatják a pártból, rendkívüli frakcióülést tartanak péntek délután.","id":"20181005_Tovabb_szakadhat_a_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1db50-dab3-431c-a88e-7f0324e6d3f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Tovabb_szakadhat_a_Jobbik","timestamp":"2018. október. 05. 11:52","title":"Tovább szakadhat a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18000318-9632-4f53-9221-c7d65d8ff3f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Suzukinak a tulajdonosa az elmúlt időkben igen komoly pénzt hagyhatott játékboltokban.","shortLead":"Ennek a Suzukinak a tulajdonosa az elmúlt időkben igen komoly pénzt hagyhatott játékboltokban.","id":"20181005_a_nap_fotoi_ilyen_az_igazi_magyar_sufnituning_suzuki_swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18000318-9632-4f53-9221-c7d65d8ff3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e7c98-ffa6-4d05-b6c9-53a4e53e3639","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_a_nap_fotoi_ilyen_az_igazi_magyar_sufnituning_suzuki_swift","timestamp":"2018. október. 05. 06:41","title":"A nap fotói: ilyen az igazi magyar sufnituning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki.","shortLead":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre...","id":"201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fcd609-720a-46fe-bae3-511b060b6a07","keywords":null,"link":"/kkv/201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 06. 07:00","title":"Minden porszemet eltakarítanak az Orbánnnal meccset néző török milliárdos beruházása elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]