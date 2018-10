Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új képviselőket, valamint polgármestert is. “Elismerem, győzött Lázár János” – írta.","shortLead":"A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új...","id":"20181007_MarkiZay_uj_valasztast_akar_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c170987b-1799-426b-bf67-09d66348de3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_MarkiZay_uj_valasztast_akar_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 07. 11:37","title":"Márki-Zay új választást akar Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik kétharmada hiányszakmának tekinthető. A metróvonalak lezárása miatt dologtalan vezetőket nagyon nehéz és költséges a cégnél tartani.","shortLead":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik...","id":"20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d81f637-472a-4cd6-aec5-1ab602ab10cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:43","title":"Beismerte a BKV, hogy 300 sofőr hiányzik a pesti járatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktorija Marinova félmeztelen holttestét a Duna partján találták meg, gyilkosa rendkívül kegyetlen módon végzett vele, miután megerőszakolta. A rendőrség szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy munkája miatt ölték volna meg, de a nyomozás még tart.","shortLead":"Viktorija Marinova félmeztelen holttestét a Duna partján találták meg, gyilkosa rendkívül kegyetlen módon végzett vele...","id":"20181008_Korrupcios_ugyekkel_foglalkozott_uj_musoraban_a_brutalisan_meggyilkolt_bolgar_ujsagirono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f7774-a7dc-4b2b-a26e-d840da3df391","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Korrupcios_ugyekkel_foglalkozott_uj_musoraban_a_brutalisan_meggyilkolt_bolgar_ujsagirono","timestamp":"2018. október. 08. 12:21","title":"Korrupciós ügyekkel foglalkozott új műsorában a brutálisan meggyilkolt bolgár újságírónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek meg hozzánk, és jobban érzik magukat, mint otthon. Természetes ellenségük nincs, irtani nem lehet őket, ősszel pedig behúzódnak a melegebb helyekre, ami sokszor a mi lakásunkat jelenti. És most már minden októberben erre lehet számítani.","shortLead":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek...","id":"20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a873d31b-ac72-4ae2-94d4-b3ff9ec0e29f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","timestamp":"2018. október. 08. 15:16","title":"Nyakunkon az újabb poloskainvázió, és semmi remény, hogy megszabadulhatunk a büdös bogaraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon belül tervezett eszköze. A most bejelentett, Portal nevű készüléktől azt várják, hogy \"radikálisan megváltoztatja majd a kapcsolattartás módját\".","shortLead":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon...","id":"20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489090f4-f07d-4bf5-977c-e61ad3715fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","timestamp":"2018. október. 08. 15:33","title":"Bemutatta első készülékét a Facebook: a Portal lényegében egy okosabb vezetékes telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik az átlaghőmérséklet, viszont ha nem teszünk semmit, ez akár 3 Celsius-fok is lehet, ami már katasztrófához is vezethet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik...","id":"20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07220a78-bd93-4d92-a531-4e258dd17d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. október. 08. 09:25","title":"Nagyobb a baj, mint hittük: kongatják a vészharangot a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha például csak nagyon kis aktivitásúnak minősül, így könnyebben és olcsóbban tárolható.","shortLead":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha...","id":"20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a93965-e07e-4870-b604-0b067478eac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","timestamp":"2018. október. 08. 11:33","title":"Lassan már úgy tárolhatjuk a radioaktív hulladékot, mint a háztartási szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d18cfa-00e7-481f-a2d0-a0a8b9b9bf20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell búcsút venniük a Windows nagy őszi frissítésének hibája miatt törlődött fájloktól a felhasználóknak. A Microsoft mindenkinek segít, aki pórul járt az update telepítése után.","shortLead":"Nem kell búcsút venniük a Windows nagy őszi frissítésének hibája miatt törlődött fájloktól a felhasználóknak...","id":"20181008_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese_microsoft_magyarorszag_telefonszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d18cfa-00e7-481f-a2d0-a0a8b9b9bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87449de6-5faf-4c5b-98fb-4262fe98a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese_microsoft_magyarorszag_telefonszam","timestamp":"2018. október. 08. 19:30","title":"Önnél is beütött a baj az utolsó Windows-frissítéssel? Visszaadja a törölt fájlokat a Microsoft, csak kérni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]