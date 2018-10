Szinte minden kiszivárgott már az új Google Pixelekről, amelyeket holnap mutat be New Yorkban a keresőóriás. Azonban nemcsak a Pixel 3-akkal ismerkedhet meg a világ, hanem feltehetően a cég első Chrome OS-t futtató tabletjével is. Utoljára 2015-ben jelent meg tablet a Google-től, a 10”-es, androidos Pixel. (Amúgy nem ez lesz a legelső Chrome OS-t futtató tablet, ilyet már bemutatott a HP és az Acer is.) A mostani, Nocturne kódnév alatt futó Google-tabletről (Pixel Slate) a MySmartPrice posztolt ki fotót:

© MySmartPrice

Egy Google-forráskód korábban már felfedte, hogy a Nocturne-nek 3000 x 2000 pixeles kijelzője lesz. Ez kellemes 3:2 képarány, és jó felbontás is egy Pixel-tablet számára, így ez valószínűleg a végső terméknél is megmarad. (Összehasonlításképpen: a Surface Book 2 13,5”-es kijelzője ugyanilyen felbontású.) Opcionális 8 vagy 16 GB RAM-mal érhető el a gép, a processzor-opciók pedig a Celeron 3965Y-tól a Core i7-8500Y-ig terjednek. Ez utóbbi chip 1,5 GHz-es alapórajelet kínál 4,2 GHz-es turbófunkcióval.

Egy másik Nocturne-kód arra utal, hogy a Pixel Slate támogatja az NVMe SSD-t, de könnyen elképzelhető, hogy ezen a területen is többféle opció lesz: például eMMC SSD-vel is választható majd a tablet. Az előbbi megoldás gyorsabb, ez viszont olcsóbb. Lesz még C típusú USB port, lesznek sztereó hangszórók, és levehető billentyűzet is. A Pixel Book Pen nevű kapacitív íróeszköz az adatbevitelnél és a rajzolásnál segít. Az árról és a megjelenés időről várhatóan holnap lesz információ.

