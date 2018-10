Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít vissza. De a kettő nagyon hasonló összegbe kerül. ","shortLead":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít...","id":"20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea1a9-132a-46a5-b07a-606763fa23b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","timestamp":"2018. október. 08. 06:41","title":"Ön mit választana: új iPhone-t vagy inkább egy patika állapotú Trabantot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb08fa2b-db48-4581-83c6-7331a40ab024","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Október havi bevételi rekordot döntött a Venom 80 millió dollárral.","shortLead":"Október havi bevételi rekordot döntött a Venom 80 millió dollárral.","id":"20181007_Soha_ennyit_film_meg_nem_kaszalt_oktoberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb08fa2b-db48-4581-83c6-7331a40ab024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ba170-adf4-46bc-99bb-050244e46481","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Soha_ennyit_film_meg_nem_kaszalt_oktoberben","timestamp":"2018. október. 07. 19:23","title":"Soha ennyit film még nem kaszált októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten –...","id":"20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df5dc96-4120-4772-93c8-600598c9f2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","timestamp":"2018. október. 07. 10:03","title":"Találtak egy 3500 éves sírt Görögországban, és csodás módon sértetlen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"MTI","category":"elet","description":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","shortLead":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","id":"20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de37f4d8-7639-4a80-90a4-fb4d04a9316d","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","timestamp":"2018. október. 07. 17:10","title":"Figyeljetek, medvék! Ha Franciaországba jöttök, nem vehetitek el a birkáinkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]