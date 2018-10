Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson. A magyar többségű megyék a sereghajtók a részvételben.","shortLead":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson...","id":"20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad625d93-7fae-47f0-b14a-e803bc1025ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 14:47","title":"Ha így folytatják, legális lehet a melegházasság Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is helyreáll, addigra már valószínűleg késő lesz az emberiség számára.","shortLead":"A világ legismertebb természettudósa, David Attenborough szerint bár a népességnövekedés előbb-utóbb magától is...","id":"20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eba63e-d222-4e5d-b37e-630ba9e880ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video","timestamp":"2018. október. 09. 09:03","title":"Megszólalt David Attenborough: meg kell állítanunk a népességnövekedést, különben végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik adókerülési gyakorlata ellen kidolgozott új szabályokat.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik...","id":"20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f121e493-7683-4736-9e1c-5a0a864b8e56","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","timestamp":"2018. október. 09. 11:57","title":"Száz éve nem történt ekkora változtatás az adórendszerben, minden döntéshozó retteg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","shortLead":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","id":"20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859daea7-d950-4b86-bdd8-d3ea4ddfcb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","timestamp":"2018. október. 08. 15:03","title":"A puding próbája: így fogadták a vásárlók az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","shortLead":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","id":"20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaad4b3-c349-43e2-aa29-b6c4e6aa9253","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2018. október. 08. 08:38","title":"A \"trópusok Trumpja\" nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat szerint nem Székely László szívsebész kirúgása miatt halt meg a beteg.","shortLead":"A vizsgálat szerint nem Székely László szívsebész kirúgása miatt halt meg a beteg.","id":"20181008_Kasler_azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_szivmutetre_varo_elhunyt_beteg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2281b4c3-661a-4a70-8405-ef2c30365ca3","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Kasler_azonnali_vizsgalatot_rendelt_el_a_szivmutetre_varo_elhunyt_beteg_miatt","timestamp":"2018. október. 08. 18:34","title":"Kásler azonnali vizsgálatot rendelt el a szívműtétre váró, elhunyt beteg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e5cc-814a-4ccc-82c7-28e431a29234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem könnyű lányként felnőni.","shortLead":"Nem könnyű lányként felnőni.","id":"20181008_Az_egyenruha_sem_vedi_meg_az_iskolas_lanyokat_a_zaklatastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b055e5cc-814a-4ccc-82c7-28e431a29234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c884f24d-840b-4622-b93e-dbebe1bd85f1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Az_egyenruha_sem_vedi_meg_az_iskolas_lanyokat_a_zaklatastol","timestamp":"2018. október. 08. 11:13","title":"Az egyenruha sem védi meg az iskolás lányokat a zaklatástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ad168-a1bf-45af-8987-cb140f9bc501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV szakemberei már visszaemelték a sínekre a kisiklott szerelvényt. A baleset során senki nem sérült meg.","shortLead":"A BKV szakemberei már visszaemelték a sínekre a kisiklott szerelvényt. A baleset során senki nem sérült meg.","id":"20181009_villamos_kisiklott_baleset_budapest_viii_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71ad168-a1bf-45af-8987-cb140f9bc501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d2d582-bdd6-4ec2-bf9d-826d72d4e3d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_villamos_kisiklott_baleset_budapest_viii_kerulet","timestamp":"2018. október. 09. 12:06","title":"Kisiklott egy villamos a VIII. kerületben, fotók jöttek a balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]