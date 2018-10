Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP főpolgármester-jelöltnek. Akár Puzsér Róbertet vagy Demszky Gábort is támogatná, ha a szavazók ezt akarják, mondta Molnár Zsolt az azonnali.hu-nak adott interjújában.","shortLead":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP...","id":"20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089d1452-36da-47c7-a40a-fabe1f053d90","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","timestamp":"2018. október. 10. 11:42","title":"Megszavaztatná az MSZP, kit indítson Tarlós ellen, akár Puzsért vagy Demszkyt is bevetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A főügyész szerint az ellenzéki politikus egy tizedik emeleti mosdó ablakán ugrott ki. Pártja szerint nem így történt.","shortLead":"A főügyész szerint az ellenzéki politikus egy tizedik emeleti mosdó ablakán ugrott ki. Pártja szerint nem így történt.","id":"20181009_Partja_szerint_meggyilkoltak_a_venezuelai_politikust_aki_kizuhant_egy_tizedik_emeleti_WCbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa53ec-b65f-4620-abf3-02bea645a520","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Partja_szerint_meggyilkoltak_a_venezuelai_politikust_aki_kizuhant_egy_tizedik_emeleti_WCbol","timestamp":"2018. október. 09. 21:11","title":"Pártja szerint meggyilkolták a venezuelai politikust, aki kizuhant egy tizedik emeleti WC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven át járta a Wikipédia oldalait egy különleges program, ami az oldalon található források hivatkozásait ellenőrizte.","shortLead":"Három éven át járta a Wikipédia oldalait egy különleges program, ami az oldalon található források hivatkozásait...","id":"20181009_wikipedia_internet_archive_wayback_machine_internetes_archivum_hivatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe162d9c-4eee-4b4e-b4e5-5bd461e745f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_wikipedia_internet_archive_wayback_machine_internetes_archivum_hivatkozas","timestamp":"2018. október. 09. 14:03","title":"9 millió linket cseréltek ki a Wikipédián, megbízhatóbb lett a netes tudástár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár hónappal ezelőtt nem tiltakoztak ennyire ellene. Puskaporos a levegő a városban.","shortLead":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár...","id":"20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dffefa2-fa96-4c12-ade9-6564d42aa043","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","timestamp":"2018. október. 09. 13:55","title":"Márki-Zay Péter akkor sokallt be, amikor elővették a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét adományokból fedezték.","shortLead":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét...","id":"20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384445c5-d660-43fb-976e-0f2f558a9bcf","keywords":null,"link":"/elet/20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","timestamp":"2018. október. 10. 21:40","title":"Otthon nem vállalták az orvosok, Szegeden műtötték meg a kislányok szívét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a650833e-6a61-44e2-a814-740c49f4a578","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a Ferrarikat és Lamborghiniket megszégyenítő kocsiba egy komplett család befér csomagokkal együtt.","shortLead":"Ebbe a Ferrarikat és Lamborghiniket megszégyenítő kocsiba egy komplett család befér csomagokkal együtt.","id":"20181010_csaladapak_alma_az_1000_loeros_audi_rs6_igy_gyorsul_0rol_300ra__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a650833e-6a61-44e2-a814-740c49f4a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55a0f82-3d66-4cbb-b90c-69a53d2cf3ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_csaladapak_alma_az_1000_loeros_audi_rs6_igy_gyorsul_0rol_300ra__video","timestamp":"2018. október. 10. 13:21","title":"Családapák álma: az 1000+ lóerős Audi RS6 így gyorsul 0-ról 300-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62d52e-1f11-4856-9193-2b30e9a73402","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a felirat, az óvatoskodó kipontozás nélkül két napja virít hatalmas betűkkel egy tekintélyes angol cég székházának a homlokzatán.","shortLead":"Ez a felirat, az óvatoskodó kipontozás nélkül két napja virít hatalmas betűkkel egy tekintélyes angol cég székházának...","id":"20181010_A_Brexit_fsag_de_nincs_lefutva_uzenet_Londonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a62d52e-1f11-4856-9193-2b30e9a73402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724191f-fd34-4ed9-81a6-8c9de3c07641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_Brexit_fsag_de_nincs_lefutva_uzenet_Londonbol","timestamp":"2018. október. 10. 10:06","title":"„A Brexit f…ság, de nincs lefutva”- üzenet Londonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]