A Huawei leányvállalataként működő Honor esetében már megszokhattuk, hogy a távol-keleti cég az európai premiernél valamivel korábban rántják le a leplet az érkező új készülékekről az anyaországban. Így volt ez a Honor 10-nél, és ugyanezt a menetrendet alkalmazta a vállalat a most megérkezett új készülékek esetében is. A Honor 8X és 8X Max szeptember elején debütált Kínában, csütörtök délután pedig az európai premiert is megtartották, igaz, a kontinensre csak a 8X érkezett meg.

Külcsín

A Huawei új mobilja igencsak hasonlít a tavasszal bemutatott Honor 10-re. Ez minden bizonnyal tudatos választás, hiszen a középkategóriás mobilok sorát erősítő Honor 8X-et a tavasszal bemutatott készülék kistestvérének szánják. Abból egyébként az értékesítés első két hónapja alatt 3 millió darabot adtak el, így érthető, miért nem akarnak ilyen rövid idő után változtatni a bevált recepten.

Balra a Honor 8X, jobbra a Honor 10 © Pavló Péter

A trendeknek megfelelően a készülék kijelzője szinte az egész előlapot elfoglalja – konkrétan 91 százalékban borítja –, ebbe csupán a notch-ként ismert szenzorsziget nyúl bele. A Honor 8X esetében ez egy 6,5 colos kijelzőt jelent – ami már majdnem a táblagép határát súrolja. Csak összehasonlításként: a Honor 10 5,84 colos kijelzővel érkezett, ami még az éppen kezelhető kategóriába tartozik.

© Huawei

Belbecs

A fiataloknak szánt, fekete, piros és kék változatban is érkező Honor 8X lelkét a 12 nanométeres technológiával készült Kirin 710-es processzor jelenti, amiben 8 processzormag dolgozik: négy 2,2 GHz-es és négy 1,7 GHz-es. A mobilból készült 4 és 6 GB RAM-mal szerelt változat is, amihez előbbi esetébe 64, utóbbinál pedig 64 és 128 GB tárhely társul. Ha ez nem lenne elég, microSD-kártyával bővíthetjük a rendszert, ami 400 GB-os egységig tudja kezelni a memóriakártyákat.

A Honor 10-hez hasonlóan a Huawei most bemutatott készüléke is dupla kamerát kapott a hátoldalára. A Honor 8X fő kamerája 20 megapixeles érzékelőt kapott, amit azonban csupán csak egy mélységszenzor egészített ki. Az optika f/1,8-as rekeszértékkel bír, ami megfelel a közpkategóriás igényeknek. Full HD felbontásban 30 képkocka/másodperc sebességel tud videót készíteni a rendszer, de készíthetünk vele szuperlassított felvételeket is, 120 vagy akár 480 fps sebességgel is.

© Pavló Péter

A mobilba beépített "mesterséges intelligencia" – akár csak a Honor 10 – 22 kategória 500 témáját képes felismerni. A bemutatón elhangzottak alapján a készüléknek mindössze 6 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy éjszakai környezetben éles fotót készítsen, a kép élessége és részletessége pedig a fejlesztők szerint még az iPhone X-et is veri. A szelfikamera 16 megapixeles lett, a rekeszérték itt is f/2-es.

A nagy kijelzők hátránya, hogy jóval több energiát fogyasztanak, mint a kisebb társaik. A vásárlók viszont egyre nagyobb kijelzőt akarnak már a középkategóriás mobilok esetében is, ami azt is jelenti, hogy nagyobb akkumulátorokra van szükségük a mobiloknak. A Honor 8X egy 3750 mAh kapacitású aksit kapott, ami 6,5 hüvelykes képátló mellett első hallásra nem tűnik túlságosan soknak.

© Pavló Péter

Az LTE-képes mobilra a 8.1-es Android Oreo került rá. Aki pedig az ujjlenyomat-olvasót keresné, annak a hátlapon érdemes szétnéznie, a Honor 10-zel ellentétben ugyanis nem a kijelző alján, hanem a hátoldalon helyezték el a szkennert.

Árak

A két SIM-kártya működtetésére is képes készülék idehaza október 29-től lesz megvásárolható. A 64 GB-os és 4 GB RAM-mal szerelt változat 99 990 forintba kerül, a 128 GB-nyi háttértárral rendelkezőért pedig 114 990 forintot kérnek majd.

