Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű.

Napjainkban nem csak a hardver- és perifériagyártók keresik a megrögzött játékosok kegyeit. Egy ideje a mobilvállalatok is mozgolódnak, köztük a professzionális gamer kiegészítőkben utazó Razer is villantott már meg ilyen készüléket. Alig egy évnyi kihagyás után pedig itt az újabb.

A Razer Phone 2-t úgy tudnánk összegezni, hogy a tavaly, azonos néven bemutatkozott mobil erősebb és több szempontból is fejlettebb változatáról van szó. A gyártó első ilyen készülékét több kritika érte, amiért a mobil "telefonos" jellemzőire már nem koncentráltak rá eléggé: eleve az eggyel korábbi Androiddal jött ki, és a kamerája sem sikerült túl jól.

A tavalyi. © Razer

A kettes masina mindkét területen előrelépett, de utóbbin különösen. A korábbi Samsung-szenzorokat a Sony megoldására cserélték, mely az ígéretek szerint gyenge viszonyok mellett is szép fotókat készít. Mindkét lencse maradt 12 megapixeles, de az egyik alapból teleobjektív, a stabil képkészítést immár pedig optikai képstabilizátor is segíti. Az előlapra került 8 megapixeles egység HD-felbontású videoközvetítésekre is alkalmas. Hasznos tulajdonság ez, ha csúcsminőségű kézikamera épp nem áll rendelkezésre.

És az idei. © Razer

Más téren is mutatkoznak eltérések: a hátlap fém helyett üvegburkolatot kapott, a kijelző fényesebb és jobban bírja a karcokat, de a hangzásra sem lehet panasz, ugyanis a mobil tetején és alján is sztereó hangkeltők találhatók. Az erőforrás-igényes játékokat a Qualcomm jelenlegi csúcsragadozója, a Snapdragon 845 hajtja. A készülék belső elemeit különleges hűtőrendszer védi, melynek köszönhetően komoly számításbeli trükközésre volt képes a Razer: a telefonból kisajtolható teljesítmény 30 százalékkal több, mint az elődnél. Pedig már azt sem lehetett lassúnak nevezni.

© Razer

Felmerül a kérdés, hogy egy játékosoknak szánt okosságnál mégis mi indokolja a "gamer" jelzőt. A Razer Phone 2 szó se róla, egy erős telefon, de igazából mást nem is lehet róla elmondani. A gyártó növelt valamit az akkumulátoron, a megjelenített tartalmak szebbnek tűnnek, ám ezek bármelyik olyan mobilra igazak lehetnének, amelyek költségesebb befektetést igényelnek. Ahogy tavaly, most is azt hiányoljuk, ami igazán gamerré tenne egy gamer telefonként beharangozott eszközt.

© Razer

A gyárilag Android 8.1 Oreóval érkező, de a legújabb Pie-ra is frissíthető készülék már előrendelhető, a tavalyi 750 dolláros árcédula helyett 800-ért. Az európai árak bruttó 850 euróról szólnak, ez hazánkban kb. 275 ezer forintnak felel meg. A forgalmazás időpontja azonban még nem ismert.

