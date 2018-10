Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy fenntartásait a török elnyomó rendszerrel kapcsolatban akár csak diplomatikusan szóba hozná. Vélemény. Mit keresett Erdogan Budapesten? 2018. október. 11. 13:00 Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben. Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián 2018. október. 10. 21:50 Így is lehet: a Ripost bemutatja a nem büdös, nem utcán lakó hajléktalant 2018. október. 11. 09:59 ","shortLead":"Október 15-től november 30-ig pótlóbusz jár majd a fogaskerekű helyett. Október 15-től november 30-ig pótlóbusz jár majd a fogaskerekű helyett. Másfél hónapra leáll a fogaskerekű 2018. október. 12. 08:17 A kiállítás több generáció képi nyelvének többrétegűségére és változásaira fókuszál. A kiállított fényképek közül huszonnégyet válogattunk ki Nagyítás-galériánkba. Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít. Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó 2018. október. 11. 05:15 A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17 éves színésznőt. Ejtették az egyik vádpontot Harvey Weinstein ügyében 2018. október. 11. 17:01 A két szervezet együttműködési megállapodást írt alá, hogy elősegítsék Magyarország és Törökország gazdasági kapcsolatainak fejlesztését. Összeborul a magyar Exim a Türk Eximbankkal 2018. október. 10. 15:08