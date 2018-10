Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c08a1f-5b6e-4cd8-ba58-8afb27cf02ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De jellemzően drágább, mint a reptéren például.","shortLead":"De jellemzően drágább, mint a reptéren például.","id":"20181014_parkolas_auto_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c08a1f-5b6e-4cd8-ba58-8afb27cf02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a59d0d2-4f58-458b-b367-c08784a769af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_parkolas_auto_korhaz","timestamp":"2018. október. 14. 10:55","title":"Vélhetően a kórházaknál a legdrágább parkolni ma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","shortLead":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","id":"20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef341d2f-6e7c-4c04-a7bc-4fe568ad419a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","timestamp":"2018. október. 15. 06:21","title":"A kislánya óvodai menzapénzén spórolt, nyomoznak a NAV-os ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7955d57f-19e9-4045-aee9-1a84b2dbf027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, pontosan hány címzett kaphatta meg az Egyesült Államok ausztrál nagykövetségének levelét, de a baki azonnal elterjedt a neten.","shortLead":"Nem tudni, pontosan hány címzett kaphatta meg az Egyesült Államok ausztrál nagykövetségének levelét, de a baki azonnal...","id":"20181015_usa_ausztral_nagykovetseg_meghivo_macska_pizsama_party","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7955d57f-19e9-4045-aee9-1a84b2dbf027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539b1da-eb69-4a7d-b01c-b2b13393ffcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_usa_ausztral_nagykovetseg_meghivo_macska_pizsama_party","timestamp":"2018. október. 15. 16:03","title":"Az USA ausztrál nagykövetsége tévesen kiküldött egy e-mailt, aztán nem győzött bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","shortLead":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","id":"20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf646b-29e1-4dd1-8584-f193da8d13fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","timestamp":"2018. október. 15. 10:42","title":"Szolnokra jön Peter Greenaway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43a69c-bce5-4ffe-835c-a194687640bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","timestamp":"2018. október. 13. 20:00","title":"Rujder Vivien: Nekem nincs is ujjlenyomatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.","shortLead":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan...","id":"20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f588b7-2f92-4415-a7e6-d658f282d191","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. október. 15. 15:49","title":"Az állami támogatás megszüntetésével a legfőbb vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok a kilométerszámlálóban. Szovjet időgép a javából.","shortLead":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok...","id":"20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bdaf84-0180-468c-8665-febd25cc3ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","timestamp":"2018. október. 14. 06:41","title":"Meggypiros, kereklámpás, patika állapotú: 2,2 millió forint ez a régi Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]