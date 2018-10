Ha 2004 előtt valaki megkérdezett volna egy angolul beszélő embert, hogy mit is jelent a facebook szó, akkor azonnal rávágta volna, hogy természetesen egy középsikolai/egyetemi évkönyvet. Aztán jött Mark Zuckerberg, és új értelmet adott a szónak, ami azóta egyet jelent a "közösségi oldal" kifejezéssel.

Persze ha valaki nem hallott még sem a Facebookról (mint közösségi oldalról), sem pedig a facebookról (mint évkönyvről), akkor nem is tudja elképzelni, pontosan mit is jelenthet. Valami olyan dolgot, aminek köze van a könyvekhez.

Így van ezzel Mark Zuckerbeg nagyobbik lánya, Maxima is, aki háromévesen természetesen még a facebook egyik jelentését sem ismeri. De a gyermeki logika így is tökéletesen működik, Mark Zuckerberg pedig meg is osztotta ezt a nagyvilággal. Amikor ugyanis szóba került, hogy édesapja hol dolgozik, Maxima azonnal rávágta:

egy könyvesboltban.

