Paul Gardner Allen 1953. január 21-én született Seattle-ben. Már a középiskolában Bill Gates egyik jó barátja lett, köszönhetően közös érdeklődésüknek. A számítástechnika iránti lelkesedésük megannyi közös programozási projekt után 1975-ben teljesedett be, amikor az akkor 22 éves Allen és a 19 éves Gates megalapították a Microsoftot, mely akkor még – Allen ötlete nyomán – Micro-Soft néven futott.

Paul Allen (balra) és Bill Gates 2000. május 26-án a Los Angeles Lakers és Portland Trail Blazers NBA-mérkőzésen © George Frey / AFP

Allennél 1982-ben diagnosztizálták a Hodgkin-kórt, a nyirokcsomókat érintő daganatos megbetegedést. Ezután többször is kezelték hónapokon át sugárterápiával, az orvosok sikeresen ki is gyógyították. 2009-ben azonban a non-Hodgkin limfóma nevű betegségcsoport egyik típusát fedezték fel testében. Ezt éveken át sikerült kordában tartania orvosainak, de idén ismét erőre kapott a betegsége. Október 15-én halt meg, a betegség szövődményeinek következtében – tudatta családja az Allen által alapított Vulcan nevű vállalat weboldalán megjelent közleményben.

Az „ötletember” legutóbbi nagyszabású vállalkozását a Stratolaunch System nevű vállalat jelentette. A céggel sikeresen megépítette a világ legnagyobb repülőgépét, melyet egy levegőbéli rakétakilövő állomásként álmodott meg a feltaláló. A rakéták űrbe juttatásának folyamata során óriás üzemanyag-mennyiséget igényel maga a felbocsátás. A Stratolaunch használatával a rakéta már eleve a levegőből indulhat, így jelentős költségmegtakarítás érhető majd el. (A hatalmas gépről itt találhat több fényképet és információt.)

© Stratolaunch Systems

Halála előtt 20,2 milliárd dolláros vagyonával a világ 46. leggazdagabb embereként tartották számon. Allen technológiai ötletei és vállalkozása mellett Vulcan nevű cégével befektetett az ingatlanpiacon, tulajdonosa volt az NBA-béli Portland Trail Blazers kosárlabdacsapatnak, a Seattle Seahawks amerikaifutball-csapatnak, a Seattle Sounders FC focicsapatnak, értekeltségei voltak a filmgyártásban is. Megannyi társadalomjobbító projektet indított útjára a környezetvédelem és az agykutatás terén, dollármilliókkal segédkezett az ebola elleni küzdelemben, támogatta a művészeteket is az oktatást. Zenélt és a mélyvízi búvárkodás is érdekelte.

© Allen Institute for Brain Science

Hét éve adta ki Az ötletember: A Microsoft társalapítójának visszaemlékezései című könyvét, mely magyarul a HVG Kiadó gondozásában olvasható. Vállalkozásai mögött mindig ugyanaz az egyszerű kérdés áll: „Mi az, ami nincs, de lennie kellene?”