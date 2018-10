Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","shortLead":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","id":"20181016_facebook_live_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eec597-212c-4d59-8b59-3b5deb92fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_facebook_live_baleset","timestamp":"2018. október. 17. 04:08","title":"Most egy ketrecharcos élőzött autózás közben, nem lett szép vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy lendületet adott az online világenciklopédiának. 