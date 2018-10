Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit választottunk.","shortLead":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit...","id":"20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f225993-d9de-48cb-980c-fe5a07ecd75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 17. 13:21","title":"A 675 ezer forintos új Huawei telefon árából ilyen autókat lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem a magyar állam jóvoltából volt itt.","shortLead":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem...","id":"20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e814484-4cf8-4dc7-8d5e-76aa9dd3d4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","timestamp":"2018. október. 17. 16:58","title":"Végtelenül kínos helyreigazítást tett közzé Mészáros tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap megtámadott futó felidézte, miként próbálta megerőszakolni egy férfi. Makai Viktória azért áll ki a nyilvánosság elég, hogy figyelmeztesse a nőket a veszélyre.","shortLead":"A vasárnap megtámadott futó felidézte, miként próbálta megerőszakolni egy férfi. Makai Viktória azért áll ki...","id":"20181017_Szexet_akarok_ugyhogy_kussolj_es_ne_nezz_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73171eed-a5da-4a17-8700-03d1dc8219a3","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Szexet_akarok_ugyhogy_kussolj_es_ne_nezz_ram","timestamp":"2018. október. 17. 09:25","title":"„Szexet akarok, úgyhogy kussolj, és ne nézz rám!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megelégelte a polgármester a balatoni panorámát eltakaró apartmanházak terjedését.","shortLead":"Megelégelte a polgármester a balatoni panorámát eltakaró apartmanházak terjedését.","id":"20181017_Johet_a_panoramaado_Siofokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044abd6e-1947-4b4c-8f90-1f3d2e73a127","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Johet_a_panoramaado_Siofokon","timestamp":"2018. október. 17. 14:01","title":"Jöhet a panorámaadó Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen komoly erő kell.","shortLead":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen...","id":"20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0f183-c50d-46d1-8b4d-568a66c50b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","timestamp":"2018. október. 17. 15:23","title":"Álmaink dömpere: ilyen egy repülőgép-hajtóműves hatalmas Volvo teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az úgynevezett unokás csalások annyira elharapództak, hogy az általuk okozott kár már a lakásbetörések során okozott kárral vetekszik, de egyre több az albérletes csalás is.","shortLead":"Az úgynevezett unokás csalások annyira elharapództak, hogy az általuk okozott kár már a lakásbetörések során okozott...","id":"20181018_Kulon_nyomozocsoport_foglalkozik_a_lakasbetoresekkel_konkuralo_unokas_csalasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80e40f3-bdcc-4d4d-b111-e55a2f73ddc3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Kulon_nyomozocsoport_foglalkozik_a_lakasbetoresekkel_konkuralo_unokas_csalasokkal","timestamp":"2018. október. 18. 14:26","title":"Külön nyomozócsoport foglalkozik a lakásbetörésekkel konkuráló unokás csalásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fb5dcf-c0d2-4893-af0b-6c91201417f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Építkezés közben elvágtak egy gázvezetéket Budapesten, több tucat embernek kellett a lakásában maradnia, amíg nem javították ki a hibát.","shortLead":"Építkezés közben elvágtak egy gázvezetéket Budapesten, több tucat embernek kellett a lakásában maradnia, amíg nem...","id":"20181017_Harminc_embert_nem_engedtek_ki_a_lakasabol_akkorat_hibaztak_a_szomszed_epitkezesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fb5dcf-c0d2-4893-af0b-6c91201417f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac22b2c-5c4d-470e-8530-de9b20119da5","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Harminc_embert_nem_engedtek_ki_a_lakasabol_akkorat_hibaztak_a_szomszed_epitkezesen","timestamp":"2018. október. 17. 19:16","title":"Harminc embert nem engedtek ki a lakásából, akkorát hibáztak a szomszéd építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két nap alatt több mint 3 millióan látták YouTube-on azt a felvételt, amiben táncra perdül a Boston Dynamics robotkutyája, Spot.","shortLead":"Két nap alatt több mint 3 millióan látták YouTube-on azt a felvételt, amiben táncra perdül a Boston Dynamics...","id":"20181018_boston_dynamics_robotkutya_spot_tanc_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c0457-effb-4af3-a02d-fb12a4b92118","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_boston_dynamics_robotkutya_spot_tanc_video","timestamp":"2018. október. 18. 13:33","title":"A nap videója: Már táncolni is tud a Boston Dynamics robotkutyája, de még hogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]