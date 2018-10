Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A világon mindenütt ismert, fél évszázada megjelent Rubik-kockáról készített filmet az Insider magazin. Megszólalt maga a feltaláló is.

\r

A világon mindenütt ismert, fél évszázada megjelent Rubik-kockáról készített filmet az Insider magazin. Rubik Ernő elárulta, neki meddig tartott, míg először kirakta a Bűvös Kockát A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig alig mennek be. Száznál is több hajléktalan kapott már figyelmeztetést A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai Borsiban álló épületet 2020-ra teljesen felújítják, múzeum és szálloda is fog benne működni. Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé, ezzel ráadásul felrázhatnák a politikát – ezt írta a párt országgyűlési képviselője, Ungár Péter egy belső levélben, amiben azt is felveti: Puzsér támogatása lehetne az alap a Jobbik–LMP-együttműködéséhez is. Szerinte a pártot az húzná ki a gödörből, ha a radikalizálódó hangnem helyett a mérsékelt, visszafogottabb stílushoz térnének vissza. Puzsérral húzná ki a gödörből Ungár Péter az LMP-t Most a hatóságok is mintákat vesznek a vízből. Hiába a rákkeltő anyagok szivárgása, a hatóságok szerint nincs gond a budapesti ivóvízzel. Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt. Országjárásba kezd az Orbán-kormány