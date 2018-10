Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24 óráig országszerte 133 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. Emellett volt 3 szabálysértési előkészítő eljárás.","shortLead":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24...","id":"20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b068aa19-bc8b-4ff7-a88a-0a480c37b42b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 19. 11:55","title":"Őrizetbe vették a harmadik hajléktalant a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben ír a brit lap a populisták és a labdarúgás kapcsolatáról, fókuszban Orbán Viktor, Silvio Berlusconi és Jair Bolsonaro, valamint a munkásosztály.","shortLead":"Hosszú cikkben ír a brit lap a populisták és a labdarúgás kapcsolatáról, fókuszban Orbán Viktor, Silvio Berlusconi és...","id":"20181019_Fasiszta_hajlamu_veszelyes_autokratanak_irja_le_Orbant_az_Independent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b853e8b6-6b25-45d9-8210-ae9ac86b41be","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fasiszta_hajlamu_veszelyes_autokratanak_irja_le_Orbant_az_Independent","timestamp":"2018. október. 19. 11:08","title":"Fasiszta hajlamú, veszélyes autokratának írja le Orbánt az Independent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni.","shortLead":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását...","id":"20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e39a0-d385-4ddb-9d41-125b3f3ee4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","timestamp":"2018. október. 19. 08:03","title":"20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője. Amellyel jövőre akár már itthon is fizethetünk a kasszáknál.","shortLead":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője...","id":"20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cd0f7-e12d-4e88-b3a8-aa9163955521","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Megjött a Fitbit karravalója, amely 7 napon át bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1947-ben volt az eddigi rekord, most annál is tíz centivel alacsonyabb a vízállás. ","shortLead":"1947-ben volt az eddigi rekord, most annál is tíz centivel alacsonyabb a vízállás. ","id":"20181018_Ilyen_alacsony_vizallas_meg_soha_nem_volt_a_Dunan_amiota_merik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5f0874-38f8-4079-a2bc-cf91d77c1f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ilyen_alacsony_vizallas_meg_soha_nem_volt_a_Dunan_amiota_merik","timestamp":"2018. október. 18. 19:18","title":"Ilyen alacsony vízállás még soha nem volt a Dunán, amióta mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet, sőt még árulni is kezdett androidos (csúcs)telefonokat, köztük az egyik legújabb, játékosoknak szánt készüléket is.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet...","id":"20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ed729-f16d-485f-9a18-aca1ebfa76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","timestamp":"2018. október. 18. 18:03","title":"Váratlan: a Microsofttól kap erősítést az egyik legerősebb androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi a Nyugati téri aluljáróban aludt, 16-án néhány óra alatt összeszedte a 3 figyelmeztetést, másnap megkapta a negyediket is. ","shortLead":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi...","id":"20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcbddb-7e82-4479-8f98-6fed0f398831","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 19. 13:08","title":"Elítélték az első hajléktalant Budapesten, figyelmeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c42fe-a094-4950-8480-c5878477c60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök össze is csaptak a tüntetőkkel. Trump azt üzeni nekik, forduljanak vissza, ha kell, a hadsereget is bevetik.","shortLead":"Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök...","id":"20181020_Mexikoi_rendorokkel_csaptak_ossze_hondurasi_menekultek_Trump_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8c42fe-a094-4950-8480-c5878477c60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db58fb26-d0ed-4b22-8df1-29da8e268fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Mexikoi_rendorokkel_csaptak_ossze_hondurasi_menekultek_Trump_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. október. 20. 10:45","title":"Mexikói rendőrökkel csaptak össze az Amerikába tartó hondurasi menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]