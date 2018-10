Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki a hétvégén jelentette be, hogy szklerózis multiplexben szenved.","shortLead":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki...","id":"20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27759da9-9ccd-40f1-bb7c-0847cb801e01","keywords":null,"link":"/elet/20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","timestamp":"2018. október. 22. 16:48","title":"A beteg Selma Blair mellé álltak a hírességek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfa795f-d221-430f-885b-b333381ca7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Alexiz Conolly édesapja születésnapjára gyűjtötte össze a férfi fiatalkori fotóit, köztük azt a szakadt igazolványképet, amin Gary Conolly egyenruhában látható. Az egyik Reddit felhasználó 12 óra leforgása alatt újjá varázsolta a felvételt.","shortLead":"Az amerikai Alexiz Conolly édesapja születésnapjára gyűjtötte össze a férfi fiatalkori fotóit, köztük azt a szakadt...","id":"20181021_reddit_foto_restauralas_elszakadt_foto_resauralasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfa795f-d221-430f-885b-b333381ca7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f14ea4f-4d8f-4261-bc1d-03802dd93fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_reddit_foto_restauralas_elszakadt_foto_resauralasa","timestamp":"2018. október. 21. 19:33","title":"Csak egy szakadt fotója volt édesapja katonakorából, aztán feltöltötte az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat szerint.","shortLead":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat...","id":"20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586e8a89-a6e8-4afe-9b3e-9f8546fc7be0","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","timestamp":"2018. október. 23. 08:24","title":"Jön a mindent látó szem? Pintér összekötné az ország térfigyelő kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","shortLead":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","id":"20181022_varpalotai_korhinta_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5acc672-5774-4c5e-b091-8c08c95ac966","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_varpalotai_korhinta_baleset","timestamp":"2018. október. 22. 19:28","title":"Másfél szobás lakásban nyolcan élnek - nem tudják hazavinni a várpalotai tragédiában megsérült fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293b29e-6b94-44b6-b5f0-de14872cfbe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban ismét kitárja kapuit a CES, a világ legjelentősebb technológiai szakkiállítása, mely új elemként olyan technológiáknak is teret ad, melyek az emberiség aktuális, húsbavágó problémáira keresik a megoldást – így többek között a környezetszennyezésre, a kiberveszélyre, az egészségügyi problémákra, az energiaellátásra, az aszályra vagy más természeti katasztrófákra.","shortLead":"Januárban ismét kitárja kapuit a CES, a világ legjelentősebb technológiai szakkiállítása, mely új elemként olyan...","id":"20181022_ces_2019_temak_reziliens_technologiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4293b29e-6b94-44b6-b5f0-de14872cfbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76f9c79-85f4-4675-bc13-2cbfaa8d0494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_ces_2019_temak_reziliens_technologiak","timestamp":"2018. október. 22. 22:03","title":"Klímaváltozás, természeti katasztrófák, kiberháború – a jövő évi CES ezekre is megoldást villant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató társaik, mert ők a román és a magyar nyelvet is oktatják.","shortLead":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató...","id":"20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7457a0-cf66-4299-a952-11b2147ebe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","timestamp":"2018. október. 22. 20:48","title":"RMDSZ: Kifizetik a magyar tanítók románóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről az aggályosnak tartott jövő évi olasz költségvetési tervezettel kapcsolatban - közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről...","id":"20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687863d-c6d2-4a53-a2f4-5d922388fa05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Az olaszok dacolnak Brüsszellel, egyenesen \"gyönyörűnek\" tartják aggályos költségvetési tervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban. A világ vezető politikusai is magyarázatot követelnek. ","shortLead":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban...","id":"20181022_Hasogdzsiugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784caf7b-80a6-4699-a3e3-4b52b84ddbc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Hasogdzsiugy","timestamp":"2018. október. 22. 21:11","title":"Hasogdzsi-ügy: a szaudiak továbbra sem ismerik el a gyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]