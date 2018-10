Az eddigi hibajelzések alapján komoly gond adódott a Google News néven működő, mobileszözökre szánt hírolvasójával. A nálunk Google Hírek címen elérhető szolgáltatás androidos verziója sokkal több adatot használ el, mint amennyit egyébként normál működés mellett kellene.

A szolgáltatás vonatkozó oldalán tucatjával sorakoznak a bosszankodó felhasználók jelzései. Az ott megjelent beszámolók szerint a gondokat június óta tapasztalni, azokról pedig a Google is értesült, sőt: szeptemberben azonosították is a probléma gyökerét, a hibát viszont máig nem szüntették meg. Azt nem tudni, miért.

A The Verge egyik olvasója emailben számolt be a portálnak, hogy az app wifire csatlakozva is rengeteg adatot használ el a háttérben, lényegében a korábbi mennyiség dupláját. Ez még nem is tűnik annyira zavarónak, ám amikor egy éjszaka megszakadt a kapcsolat, Zach Dowdle telefonja pedig mobilnet segítségével kapcsolódott újra a hálózathoz, az app reggelre 12 gigabájttal forgalmazta túl a megengedett adatkeretét. Mindez elmondása szerint 75 dolláros, azaz nagyjából 20 ezer forintos számlát okozott.

© The Verge / Zach Dowdle

De olyan is akadt, ennél sokkal rosszabbul járt: valakinél 24 gigabájtos többletet produkált, szintén mobilneten és ugyancsak Androidon. Vagyis az iOS-es verzióval láthatóan nincs gond, ott nem tapasztalni rendellenességet.

Más megoldás híján többen úgy döntöttek, a hibajavításig inkább letörlik az alkalmazást.

