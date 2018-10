Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","id":"20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f363ef0e-95d9-4f38-8ef0-cf2f52ef042e","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","timestamp":"2018. október. 23. 14:08","title":"Ákos szerint liberális véleményterror van, ő is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","shortLead":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","id":"20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80ea6-065f-49ec-bfda-5c5442ef2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","timestamp":"2018. október. 23. 09:17","title":"Kiradírozta az MTI a CEU-t a hálózatkutatók sikeréről szóló hírből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9357345d-92c4-47b1-a21d-ead4385427e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Eldobtam az agyam” – írta egy szülő néhány napja.","shortLead":"“Eldobtam az agyam” – írta egy szülő néhány napja.","id":"20181023_Vegzos_diakoknak_tanitjak_a_torikonyvben_hogyan_kell_Molotovkoktelt_kesziteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9357345d-92c4-47b1-a21d-ead4385427e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c22b45-aed7-4abe-9f47-f2fbb0b10f47","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Vegzos_diakoknak_tanitjak_a_torikonyvben_hogyan_kell_Molotovkoktelt_kesziteni","timestamp":"2018. október. 23. 13:20","title":"Végzős diákoknak tanítják a törikönyvben, hogy kell Molotov-koktélt készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-meccsre érkeztek az olasz fővárosba.","shortLead":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma...","id":"20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7945049a-ff33-4f88-9382-4a683c5a49f5","keywords":null,"link":"/sport/20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","timestamp":"2018. október. 23. 22:25","title":"Rémületes mozgólépcső-balesetben sérültek meg focidrukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy végkielégítését - hiába.","shortLead":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy...","id":"20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e945fc-6024-422b-91df-05c999a17d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","timestamp":"2018. október. 24. 07:08","title":"Az állam nem felelős, nem kapják meg elmaradt bérüket az egykori malévosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4baf97d-2135-4110-97d9-e612a8119ba5","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elhallgatja legkomolyabb sikerét.","shortLead":"A miniszterelnök elhallgatja legkomolyabb sikerét.","id":"20181024_TGM_A_legnagyobb_Orbanrejtely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4baf97d-2135-4110-97d9-e612a8119ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa402bdb-f273-4bd0-88ae-9e7c3fa960cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_TGM_A_legnagyobb_Orbanrejtely","timestamp":"2018. október. 24. 15:27","title":"TGM: A legnagyobb Orbán-rejtély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]