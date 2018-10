Nincs ez így rendben: ha letöröl egy appot a telefonjáról, még akkor is ön után nyúlhat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","shortLead":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","id":"20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e586007-2400-4139-a1db-5e98d1c04f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","timestamp":"2018. október. 23. 20:55","title":"Tojással dobálták meg a Fidesz-székházat tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen fordulhatnak elő viharos, óránként 60-70 kilométeres sebességű széllökések.","shortLead":"Kedd este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen...","id":"20181023_viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2713c078-6783-4ab9-8671-5bab6cb2059a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Viharos széllel érkezik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta a telefonjait a jobb eredmények érdekében.","shortLead":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta...","id":"20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1bffb-a654-4a68-aed8-57f7041a90c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","timestamp":"2018. október. 24. 17:03","title":"Kínos: csalt az Oppo (is) a benchmarkoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami azt is jelenti, hogy az 5 munkanapból mindössze 3 telik igazán hasznosan. Bezzeg a svájciak már az ingázás alatt is dolgoznak.","shortLead":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami...","id":"20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5c21e-db6b-4b1d-99ea-5eaf747ed217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","timestamp":"2018. október. 24. 10:22","title":"Elképesztően időrabló szokásokkal kurtítjuk a munkaidőnket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak a 60. életévüket betöltötteket, és csak 600 ezer forintig.","shortLead":"De csak a 60. életévüket betöltötteket, és csak 600 ezer forintig.","id":"20181024_Adomentes_lesz_kirugott_kozszolgakat_foglalkoztatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da497237-600f-43a5-9de2-ec446a0922a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Adomentes_lesz_kirugott_kozszolgakat_foglalkoztatni","timestamp":"2018. október. 24. 09:02","title":"Adómentes lesz kirúgott közszolgákat foglalkoztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","id":"20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f363ef0e-95d9-4f38-8ef0-cf2f52ef042e","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","timestamp":"2018. október. 23. 14:08","title":"Ákos szerint liberális véleményterror van, ő is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","shortLead":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","id":"20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29e474-3cfb-46a2-89e5-727ac1297418","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","timestamp":"2018. október. 23. 14:42","title":"Megtalálhatták Dzsamál Hasogdzsi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]