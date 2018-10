Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","shortLead":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","id":"20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b3253c-47a6-4e28-848c-605c5849dad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 24. 16:37","title":"Öt nap alatt egyetlen hajléktalant vittek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelükben azt írják: hajléktalannak lenni nem bűn, és akkor sem lesz az, ha törvényt hoznak róla.","shortLead":"Nyílt levelükben azt írják: hajléktalannak lenni nem bűn, és akkor sem lesz az, ha törvényt hoznak róla.","id":"20181024_Orvosok_utan_tarsadalomkutatok_is_csatlakoztak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_elleni_tiltakozashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b359d87-ce4b-45ca-9a2f-65b17b32ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Orvosok_utan_tarsadalomkutatok_is_csatlakoztak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_elleni_tiltakozashoz","timestamp":"2018. október. 24. 08:42","title":"Orvosok után társadalomkutatók is csatlakoztak a hajléktalanok kriminalizálása elleni tiltakozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonnégyen sérültek meg, amikor a CSZKA Moszkva szurkolói alatt száguldani kezdett egy mozgólépcső a római metróban.","shortLead":"Huszonnégyen sérültek meg, amikor a CSZKA Moszkva szurkolói alatt száguldani kezdett egy mozgólépcső a római metróban.","id":"20181025_amputacio_labserules_romai_metro_cszka_moszkva_drukkerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd1eae-0014-454a-96f1-65600fddf9b8","keywords":null,"link":"/sport/20181025_amputacio_labserules_romai_metro_cszka_moszkva_drukkerek","timestamp":"2018. október. 25. 07:11","title":"Amputálni kellett a római mozgólépcső-baleset egyik áldozatának lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek a kínálatban.\r

\r

","shortLead":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek...","id":"20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3376e983-ebd4-4cb2-adb7-10e9d8dd0d47","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Kenyában indított tévécsatornát a TV2 volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt. Illetve majdnem. ","shortLead":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt...","id":"20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae704ed3-e63b-4683-b76f-465202aaed3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","timestamp":"2018. október. 24. 17:43","title":"Megjavították a Hubble-t, már (majdnem) rendesen működik az űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","shortLead":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","id":"20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461fe59-9b07-4305-9331-ae32b12033df","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","timestamp":"2018. október. 25. 09:41","title":"Kivizsgáltatnák, miért EU-s pénzből vett buszokkal vitték az Orbán-szimpatizánsokat Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","shortLead":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","id":"20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d917500-487f-4f1d-95b4-c5160e423695","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","timestamp":"2018. október. 24. 09:11","title":"Új egészségügyi államtitkár: Megoldhatatlan, hogy egy orvos ne dolgozzon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]