[{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb személyes megbeszélést november 11-én tarthatják Párizsban. Trump is benne van. ","shortLead":"Az újabb személyes megbeszélést november 11-én tarthatják Párizsban. Trump is benne van. ","id":"20181023_donald_trump_vlagyimir_putyin_szemelyes_talalkozo_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab26cb8-dad8-4f74-a51c-32abe753687f","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_donald_trump_vlagyimir_putyin_szemelyes_talalkozo_parizs","timestamp":"2018. október. 23. 18:23","title":"Putyin megint beszélgetne egyet Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt. Illetve majdnem. ","shortLead":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt...","id":"20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae704ed3-e63b-4683-b76f-465202aaed3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","timestamp":"2018. október. 24. 17:43","title":"Megjavították a Hubble-t, már (majdnem) rendesen működik az űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és pozitív munkahelyi légkör vegye körül. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei arra mutatnak rá, hogy ezekben az esetekben nő a motiváció, az öröm és a teljesítmény – és végső soron az elköteleződés is.","shortLead":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és...","id":"20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971aeb-7050-4aee-978f-4bbeb6470ebd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","timestamp":"2018. október. 23. 19:15","title":"Mi a hatékony munka titka? Mutatunk 6 segítő tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","shortLead":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","id":"20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e586007-2400-4139-a1db-5e98d1c04f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","timestamp":"2018. október. 23. 20:55","title":"Tojással dobálták meg a Fidesz-székházat tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri a dolgokat.","shortLead":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri...","id":"20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdacac-a051-4d49-b840-3ede592edf95","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","timestamp":"2018. október. 24. 10:26","title":"A szlovák elnök szerint országában politikusok és rendőrök fedezik a maffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt követelik, hogy a kormány azonnal törölje a jogszabályt.","shortLead":"Azt követelik, hogy a kormány azonnal törölje a jogszabályt.","id":"20181024_Kortars_irok_es_muveszek_inditottak_peticiot_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379857e-8bdc-4a38-85d7-8c84dd4727dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kortars_irok_es_muveszek_inditottak_peticiot_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 09:58","title":"Kortárs írók és művészek indítottak petíciót a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","shortLead":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","id":"20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbbb65f-9c31-4a11-ba4a-feaa326fa837","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Ezermilliárd forintnál is többet költöttek a magyarok egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]