[{"available":true,"c_guid":"7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese két vereség után a PAOK vendégeként aratott 2-0-s sikerével csütörtökön megszerezte első győzelmét a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében. A Vidinek így reális esélye maradt arra, hogy az első kettő között végezzen, és kiharcolja a továbbjutást.","shortLead":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese...","id":"20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c7b826-05f7-4957-af58-8fbb667523aa","keywords":null,"link":"/sport/20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","timestamp":"2018. október. 26. 07:39","title":"Juhász a Vidi-siker után: Helyén kell kezelni a győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae504ae-8131-46ad-b62b-87ded4ce372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a kutatókat is meglepte az a hajóroncs, amit Bulgária partjainál találtak, a Fekete-tenger 2000 méteres mélységében. Az ókori görög kereskedőhajó 2400 éve készült.","shortLead":"Még a kutatókat is meglepte az a hajóroncs, amit Bulgária partjainál találtak, a Fekete-tenger 2000 méteres...","id":"20181025_okori_gorog_hajoroncs_fekete_tenger_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae504ae-8131-46ad-b62b-87ded4ce372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5718b6bf-e511-40b6-818e-cfb049cabed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_okori_gorog_hajoroncs_fekete_tenger_regeszet","timestamp":"2018. október. 25. 09:03","title":"Mélytengeri robotokkal fedezték fel a 2400 éves hajóroncsot, amit a Fekete-tengerben találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötezer önkéntes véréből állítja össze a következő installációját Marc Quinn brit művész, akinek az alkotásához menekültek és világsztárok, celebek a saját testnedvükkel járulnak hozzá. Bár a koncepció vérfagyasztó, a mögöttes gondolat nagyon szép.","shortLead":"Ötezer önkéntes véréből állítja össze a következő installációját Marc Quinn brit művész, akinek az alkotásához...","id":"20181026_Bono_Paul_McCartney_es_Kate_Moss_veruket_adtak_a_menekultekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8de478-a91a-452d-8ea2-a18ec22f3eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Bono_Paul_McCartney_es_Kate_Moss_veruket_adtak_a_menekultekert","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"Bono, Paul McCartney és Jude Law vérüket adják a menekültekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A legszegényebbek inkább nem fizetik be a számlákat, hogy a hiteleik törlesztésére maradjon pénzük. Az albérlet vagy a lakásvásárlás annyira drága, hogy az már adósságspirált indíthat el - állapította meg a Habitat for Humanity elemzése.","shortLead":"A legszegényebbek inkább nem fizetik be a számlákat, hogy a hiteleik törlesztésére maradjon pénzük. Az albérlet vagy...","id":"20181025_Lenullazta_a_rezsicsokkentest_ahogy_a_lakasok_dragultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50af4d5-f535-466b-bb79-5e90d6ee9d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Lenullazta_a_rezsicsokkentest_ahogy_a_lakasok_dragultak","timestamp":"2018. október. 25. 11:16","title":"Sokaknak nem éri meg elmenni dolgozni, mert letiltják az adósságukat a fizetésükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","shortLead":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","id":"20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05862ec6-05e2-47a7-a193-9cd4fd3356a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","timestamp":"2018. október. 26. 09:15","title":"Megszökött egy fogoly Dunakesziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorozatban - amelyben bármi megtörténhet, és meg is történik - a Berényi-Novák-és Kertész család mindennapjait követhetjük, és bár az indulás óta jócskán megváltoztak a viszonyok, a Barátok közt így is rengeteg magyart ültet a tévé elé esténként.","shortLead":"A sorozatban - amelyben bármi megtörténhet, és meg is történik - a Berényi-Novák-és Kertész család mindennapjait...","id":"20181026_Baratok_kozt_kviz_jatek_jubileum_teszt_rtl_klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e8ad9-176f-4c26-84d0-3a1f4fc4daa0","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Baratok_kozt_kviz_jatek_jubileum_teszt_rtl_klub","timestamp":"2018. október. 26. 14:13","title":"Húszéves a Barátok közt. Elég bátor egy teszthez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263465fa-c074-4698-b900-5092cf432f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.","shortLead":"Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.","id":"20181024_Kamatemelkedes_varhato_a_monetaris_tanacs_egy_tagja_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263465fa-c074-4698-b900-5092cf432f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72954f46-e976-47c9-b3ac-1f578259bbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kamatemelkedes_varhato_a_monetaris_tanacs_egy_tagja_szerint","timestamp":"2018. október. 24. 21:11","title":"Kamatemelkedés várható a monetáris tanács egy tagja szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi vitarendező szervezet döntésével az ügynek még nincs vége, az egyezmény ugyanis, amelyre a döntést alapozták, jogi szempontból kérdéses.","shortLead":"A nemzetközi vitarendező szervezet döntésével az ügynek még nincs vége, az egyezmény ugyanis, amelyre a döntést...","id":"20181025_A_Cheque_Dejeuner_is_vitat_nyert_a_magyar_allammal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b43dc07-b9ae-4d94-a099-fa83e56c049d","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_A_Cheque_Dejeuner_is_vitat_nyert_a_magyar_allammal_szemben","timestamp":"2018. október. 25. 08:55","title":"12 milliárdos tét: a Cheque Déjeuner is nyert a magyar állammal szemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]