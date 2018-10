Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen a pénzhiány miatt; tízmilliárdos kártérítéseket fizethet az állam az elhibázott cafeteriareform miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen...","id":"20181028_Es_akkor_a_Fundamenta_labon_lott_rokaja_visszaharapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a740d0-a747-42f6-b452-e347067fdd01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181028_Es_akkor_a_Fundamenta_labon_lott_rokaja_visszaharapott","timestamp":"2018. október. 28. 07:00","title":"És akkor a Fundamenta lábon lőtt rókája visszaharapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.","shortLead":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is...","id":"20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3834f-dc57-4296-9805-9c7cdfb35316","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","timestamp":"2018. október. 27. 10:52","title":"Fodor Gábor Macronnal dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és a Volánbusznak a megrendelt 180 csuklóst. Október 8-ától a cég felelős vezetője az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. felszámolóbiztosa. ","shortLead":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és...","id":"201843_ikarus_egyedi_felszamolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207d84e-4dd9-40ba-87e3-7ab215fef8ee","keywords":null,"link":"/kkv/201843_ikarus_egyedi_felszamolas","timestamp":"2018. október. 27. 16:50","title":"Felszámolják a buszt (időre) gyártani nem képes Ikarus Egyedit, amely a naptárat sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fceb70-faec-4c93-8cf1-2aa1c4216678","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgynevezett csatázás.","shortLead":"Úgynevezett csatázás.","id":"20181026_elozes_kamion_86_os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6fceb70-faec-4c93-8cf1-2aa1c4216678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd22932-9a4f-4644-ba09-94498bdb2fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_elozes_kamion_86_os","timestamp":"2018. október. 26. 14:47","title":"Parádés mutatvány a 86-oson: 6 perc alatt előzött le egy kamion egy másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba470a0-e30a-4b9a-acf8-421758fa669f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A háziméhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis beporzók.","shortLead":"A háziméhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis...","id":"201841__mehpusztulas_mehgondozas__varosi_zummoges__mint_amangalica__kaptar_ateton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba470a0-e30a-4b9a-acf8-421758fa669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7cf019-efed-44a7-8ef9-f30b81b69ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/201841__mehpusztulas_mehgondozas__varosi_zummoges__mint_amangalica__kaptar_ateton","timestamp":"2018. október. 27. 14:00","title":"Kongassuk a vészharangokat a méhek pusztulása miatt? Van egy jó és egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c6202-f6b8-41d2-8d87-379c55149535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 50, a 60 és a 70 éves férfit már napok óta nem látták, a családtagok indultak a keresésükre, mire megtalálták őket, már halottak voltak","shortLead":"Az 50, a 60 és a 70 éves férfit már napok óta nem látták, a családtagok indultak a keresésükre, mire megtalálták őket...","id":"20181026_Palinkafozes_kozben_haltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129c6202-f6b8-41d2-8d87-379c55149535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4118dcef-194c-4c0c-bef2-2e3bd6c01527","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Palinkafozes_kozben_haltak_meg","timestamp":"2018. október. 26. 21:49","title":"Pálinkafőzés közben haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","shortLead":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","id":"20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69550125-97eb-4d89-b42c-f988a310745d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","timestamp":"2018. október. 27. 19:15","title":"Megdőlt az országos napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fbfc33-89ed-4b26-bcf6-b92e63498263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kilenc márka majdnem ötven autója mutatkozik be az idei Budapesti Auto Show-n. Ha az alábbi képre kattint, megnézhet belőlük jópárat. ","shortLead":"Kilenc márka majdnem ötven autója mutatkozik be az idei Budapesti Auto Show-n. Ha az alábbi képre kattint, megnézhet...","id":"20181027_auto_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fbfc33-89ed-4b26-bcf6-b92e63498263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142df43-ac00-489d-b807-b63315dc0b57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_auto_show","timestamp":"2018. október. 27. 19:41","title":"Pillantson be a Budapesti Auto Show-ra! - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]