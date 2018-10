Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy fogvatartottakat dolgoztató céggel kötött szerződést az Országgyűlés irodabútorokra. ","shortLead":"Egy fogvatartottakat dolgoztató céggel kötött szerződést az Országgyűlés irodabútorokra. ","id":"20181029_Bortonokben_keszulnek_a_parlament_uj_irodabutorai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0dab35-9422-4032-8c46-f5eaa0fb2ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Bortonokben_keszulnek_a_parlament_uj_irodabutorai","timestamp":"2018. október. 29. 08:45","title":"Börtönökben készülnek a parlament új irodabútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","shortLead":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","id":"20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404519-fb99-4cce-b8de-38ecc1b95b08","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","timestamp":"2018. október. 29. 09:52","title":"Ed Sheeran elárverezi az alsógatyáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","shortLead":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","id":"20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17728f23-6b08-4f54-aa4c-6f2e200bbf0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","timestamp":"2018. október. 29. 11:01","title":"Kiderült, kik voltak a Leicester City tulajdonosának lezuhant helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","shortLead":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","id":"20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a55ff8-ea02-45f6-9bc1-082b3ab1a27f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","timestamp":"2018. október. 28. 13:26","title":"Hétfőn délben dől el Simonka sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0b5f4e-d436-4dc2-9669-85ee290c1afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő rájött, hogy nem fiával beszél, ezért megszervezett egy találkozót a csalókkal, akiket pénz helyett rendőrök vártak.","shortLead":"A nő rájött, hogy nem fiával beszél, ezért megszervezett egy találkozót a csalókkal, akiket pénz helyett rendőrök...","id":"20181029_A_szokasos_trukkel_probalkoztak_az_ujbudai_unokazos_csalok_de_vegul_az_aldozat_verte_at_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b0b5f4e-d436-4dc2-9669-85ee290c1afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cdbdf9-f3c2-4d93-bf4d-d3fe680f526d","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_A_szokasos_trukkel_probalkoztak_az_ujbudai_unokazos_csalok_de_vegul_az_aldozat_verte_at_oket","timestamp":"2018. október. 29. 11:08","title":"A szokásos trükkel próbálkoztak az újbudai unokázós csalók, de végül az áldozat verte át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","shortLead":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","id":"20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d75c98b-3768-4235-9ef4-04cacb8cd9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","timestamp":"2018. október. 29. 17:00","title":"Orbán: A Fideszre a falusiak szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hornung Ágnest váltja.","shortLead":"Hornung Ágnest váltja.","id":"20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4a54eb-91f0-4b52-aaa2-a900c6c2123e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"A magánszférából érkezik a PM-be az új államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]